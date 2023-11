EQS-Adhoc: Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR durch Ausgabe von 480.000 Aktien aus genehmigtem Kapital

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR durch Ausgabe von 480.000 Aktien aus genehmigtem Kapital



24.11.2023 / 18:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bezugspreis: 7,60 EUR je Aktie

Backstop: Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft übernimmt alle im Rahmen der Kapitalerhöhung nicht bezogenen oder platzierten neuen Aktien Heidelberg (24.11.2023/18:45) – Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA1) haben heute beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2022) der Satzung der Gesellschaft Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.062.500,00 um EUR 480.000,00 auf EUR 7.542.500,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 480.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt („Kapitalerhöhung“). Der Bezugspreis beträgt EUR 7,60 je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission also EUR 3.648.000.



Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien stehen die Bezugsrechte den Aktionären zu. Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, um den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 der Gesellschaft und den Inhabern der Optionsscheine 2023/2027 der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf Neue Aktien im Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach den Wandelanleihe- und Optionsscheinbedingungen im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zusteht. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird somit den bestehenden Aktionären (ISIN DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und den Inhabern von Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) der Gesellschaft (zusammen die „Bezugsberechtigten“) das Bezugsrecht auf die Neuen Aktien gewährt.



Das Bezugsverhältnis auf die Neuen Aktien, für die Inhaber von Aktien (DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) beträgt jeweils 29:1 (je neunundzwanzig bestehende Aktien, bzw. Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine, berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte kombinierbar sind).



Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.



Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 30. November 2023 bis 14. Dezember 2023 (jeweils einschließlich).



Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 30. November 2023 werden die börsennotierten Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert.



Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet werden. Die Gesellschaft hat zudem mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen.



Der Anspruch auf Lieferung Neuer Aktien soll in Form der Lieferung von bestehenden zum Börsenhandel zugelassenen Aktien mit der ISIN DE000A31C3Y4, die von einem Aktionär im Rahmen einer Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt werden, zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfüllt werden.



Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) prospektfrei durchgeführt werden.



Der Vorstand



Erläuterungen



Die Gesellschaft erwartet mit Umsetzung der Kapitalerhöhung einen Mittelzufluss von rund 3,6 Mio. EUR und beabsichtigt damit dem geplanten Kapitalbedarf bis Ende 2024 nachzukommen. Im Verlauf von 2024 wird die Finanzierung der beiden Projekte Cerenergy und Silumina Anodes angestrebt, so dass im Verlauf von 2024 der potenzielle Kapitalbedarf für die Umsetzung dieser Projekte transparent sein sollte. Vor diesem Hintergrund ist es im Interesse der Gesellschaft die Aktionärsbasis der AAM zu vergrößern.



Über Altech Advanced Materials AG



Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY® zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes™ – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.



Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com



Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com



Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail:

Heidelberg (24.11.2023/18:45) – Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA1) haben heute beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2022) der Satzung der Gesellschaft Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.062.500,00 um EUR 480.000,00 auf EUR 7.542.500,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 480.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt („Kapitalerhöhung“). Der Bezugspreis beträgt EUR 7,60 je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission also EUR 3.648.000.Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien stehen die Bezugsrechte den Aktionären zu. Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, um den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 der Gesellschaft und den Inhabern der Optionsscheine 2023/2027 der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf Neue Aktien im Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach den Wandelanleihe- und Optionsscheinbedingungen im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zusteht. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird somit den bestehenden Aktionären (ISIN DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und den Inhabern von Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) der Gesellschaft (zusammen die „Bezugsberechtigten“) das Bezugsrecht auf die Neuen Aktien gewährt.Das Bezugsverhältnis auf die Neuen Aktien, für die Inhaber von Aktien (DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) beträgt jeweils 29:1 (je neunundzwanzig bestehende Aktien, bzw. Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine, berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte kombinierbar sind).Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 30. November 2023 bis 14. Dezember 2023 (jeweils einschließlich).Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 30. November 2023 werden die börsennotierten Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert.Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet werden. Die Gesellschaft hat zudem mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen.Der Anspruch auf Lieferung Neuer Aktien soll in Form der Lieferung von bestehenden zum Börsenhandel zugelassenen Aktien mit der ISIN DE000A31C3Y4, die von einem Aktionär im Rahmen einer Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt werden, zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfüllt werden.Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) prospektfrei durchgeführt werden.Der VorstandDie Gesellschaft erwartet mit Umsetzung der Kapitalerhöhung einen Mittelzufluss von rund 3,6 Mio. EUR und beabsichtigt damit dem geplanten Kapitalbedarf bis Ende 2024 nachzukommen. Im Verlauf von 2024 wird die Finanzierung der beiden Projekte Cerenergy und Silumina Anodes angestrebt, so dass im Verlauf von 2024 der potenzielle Kapitalbedarf für die Umsetzung dieser Projekte transparent sein sollte. Vor diesem Hintergrund ist es im Interesse der Gesellschaft die Aktionärsbasis der AAM zu vergrößern.Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4 und DE000A31C3Z1) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY® zu partizipieren.Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes™ – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.comVorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg PlaggemarsZiegelhäuser Landstraße 369120 HeidelbergTel: + 49 6221 649 2482Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbHTel: +49 (0) 69 905505-54E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de



Ende der Insiderinformation

24.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com