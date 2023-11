Mercedes | BASF | Continental erhält Upgrade

Wie erwartet läuft der Handel nach dem US-Feiertag sehr ruhig an. Zeit, sich mal am deutschen Aktienmarkt genauer umzuschauen. Barclays hat beispielsweise eine neue Analyse zum Automobilsektor in Deutschland herausgebracht. Im Zuge dessen wurde bei Mercedes die Kaufempfehlung gestrichen, aber der Zulieferer Continental kann sich über ein Upgrade freuen und erhält ein "Overweight" Rating. Aktien von BASF reagieren derweil positiv auf Gerüchte, dass der Ölkonzern Adnoc an einer Übernahme der Wintershall Dea Anteile interessiert ist.

