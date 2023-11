Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.11.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) PORR baut weiter an einem erfolgreichen Jahr Die PORR hat gestern die Kennzahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt gegeben und steuert unter Bestätigung der Guidance weiterhin auf ein starkes Gesamtjahresergebnis zu. [Tabelle] Volles Auftragsbuch: Nach 9M verfügt PORR weiterhin über ein sattes Auftragspolster, das mit 8,701 Mrd. Euro zwar leicht unter dem Rekordwert per 30.06. (8,995 Mrd. Euro) rangiert, gegenüber dem Vorjahr aber um knapp 11% gesteigert werden konnte und dem Unternehmen nach wie vor eine hohe Visibilität von über einem Jahr verleiht. Den leichten Rücksetzer im Auftragseingang des Q3 (-5,2% yoy auf 1,490 Mrd. Euro; Book-to-Bill-Ratio: 0,95x) werten wir daher als unproblematisch und Ausdruck der selektiven Projektakquise. Zu den Top-Orders aus Q3 zählen u.a. der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee in Österreich (Auftragsvolumen: 167,0 Mio. Euro), ein Innovations-Zentrum für Aixtron in Deutschland (82,3 Mio. Euro) sowie die Erweiterung der Pommerschen Medizinischen Universität in Polen (47,4 Mio. Euro), was erneut die geringe Abhängigkeit vom Wohnungsbau (6% des Auftragseingangs in Q1-Q3; 8% des Auftragsbestands per 30.09.) unterstreicht. Profitabilität weiter gesteigert: Die Konzernerlöse legten in Q3 nur geringfügig um 0,9% yoy auf 1.569,0 Mio. Euro zu, dennoch konnte PORR auf Basis einer deutlich verbesserten Rohertragsmarge von 31,6% (+310 BP yoy) sowie eines starken Ergebnisbeitrags der at equity bilanzierten Unternehmen die erhöhten Quoten beim Personalaufwand (+160 BP yoy) und den SBAs (+150 BP yoy) überkompensieren. Dies mündete bei einem annähernd unveränderten Finanzergebnis in einem Q3-EBT von 40,5 Mio. Euro (Marge: 2,6%; Vj.: 35,5 Mio. Euro bzw. 2,3%). Ergebnis-Guidance konkretisiert, Risiken überschaubar: Nach 9M befindet sich PORR u.E. weiterhin auf Kurs, das bislang lediglich qualitativ formulierte Gesamtjahresziel einer Ergebnissteigerung zu erreichen. Dieses wurde nun auf ein EBT in der Bandbreite von 125 bis 130 Mio. Euro konkretisiert (Vj.: 110,0 Mio. Euro), die leicht über unserer bisherigen Prognose (124,4 Mio. Euro), aber unterhalb des Konsens' (135,2 Mio. Euro) verläuft. Zwar ist PORR Auftragnehmer eines Signa-Projekts zum Um- bzw. Neubau des Wohn- und Geschäftshauses "Alte Akademie" in München (Auftragsvolumen: 29,6 Mio. Euro), bei dem jüngst ein Baustopp gemeldet wurde, allerdings liegen laut Management lediglich geringe Ausstände im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich vor, sodass das finanzielle Risiko begrenzt ist. Fazit: PORR arbeitet weiterhin erfolgreich an einer nachhaltigen Profitabilitätssteigerung. Wir halten die Aktie unter Value-Gesichtspunkten (2023e: KGV 6,3x; KBV 0,6x) für deutlich zu günstig bewertet und bekräftigen das Rating "Kaufen" und das Kursziel von 20,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28417.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °