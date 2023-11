SAP - Durchbricht die Aktie das Allzeithoch?

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 141,660 € (XETRA)

Die SAP-Aktie fiel am 23. September 2022 unter die wichtige Unterstützung bei 82,16 EUR ab. Dieser Rückfall stellte sich schnell aus Fehlausbruch heraus. Er war vielmehr der Start einer steilen Rally.

Am 30. März 2023 gelang der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ab dem Zwischenhoch bei 124,60 EUR drückte längere Zeit eine obere Pullbacklinie auf den Kursverlauf. Diese überwand die Aktie am 20. November. Anschließend kletterte der Wert fast auf an sein Allzeithoch bei 143,32 EUR. Dieses Hoch erweist sich bisher als zu hohe Hürde. Verkaufsdruck kommt an dieser Hürde aber bisher auch nicht auf.

Kleine Konsolidierung vor dem Ausbruch?

Die SAP-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas zurücksetzen. Ein Rückfall auf die alte obere Pullbacklinie bei aktuell 138,02 EUR wäre kein Wunder. Falls die Aktie unter diese Trendlinie zurückfällt, könnte es sogar zu einer Konsolidierung in Richtung 133,56 EUR kommen. In beiden Fällen wären die Chancen auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch intakt.

Sollte die Aktie über 143,25 EUR ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally gen 162,50 EUR. Ob der Ausbruch direkt oder nach einer Konsolidierung erfolgt, spielt für dieses Potenzial keine Rolle.

Fazit: Die SAP-Aktie kann in den nächsten Wochen noch weiter zulegen und auf ein neues Allzeithoch ansteigen. Im kurzfristigen Bereich droht allerdings zunächst ein kleiner Rücksetzer.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)