Tesla: Chance von 83,38 Prozent p.a.!

Tesla ist der weltweit bedeutendste Hersteller von Elektroautos und seit vielen Jahren der Wachstumskönig der Branche. Doch mit BYD entsteht in China ein ernst zu nehmender Herausforderer. Ausländische Hersteller werden tendenziell aus dem chinesischen Markt verdrängt. Auch für Tesla dürfte es zunehmend schwieriger werden, sich dort zu behaupten. BYD hat Volkswagen auf dem heimischen Markt bereits verdrängt und ist mittlerweile die meistverkaufte Marke des Landes. Experten gehen davon aus, dass BYD schon bald die Führung auf dem weltweiten Markt für Elektroautos übernehmen könnte. Die Preise einiger BYD-Modelle sind um ein Drittel gefallen, was an der Wall Street den Verdacht nährt, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos nachlassen könnte.

Zum Chart

Der Aktienkurs des Elektroautobauers Tesla hat nach der Erholung vom partiellen Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 auf höherem Niveau eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet. Diese wird vom Widerstand bei 276,51 USD und der Unterstützung bei 192,74 USD begrenzt. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Der geplante Gewinn pro Aktie sollte bis einschließlich 2025 auf 5,08 USD ansteigen, was auf Basis 2023 einem Anstieg um 91 Prozent entspricht. Gleichzeitig sinkt das erwartete KGV 2023 von 88,98 auf aktuell 46,45 im Jahr 2025. Vorausgesetzt wird dabei die Einhaltung der Planzahlen. Die verschärfte Konkurrenz am Markt für Elektroautos macht es aber für die Belegschaft von Tesla immer schwieriger, die Wachstumsvorgaben zu erfüllen. Ob auch der Plan aufgeht, die "billige Hardware Auto" später durch teure Software für das autonome Fahren nachzurüsten, bleibt offen. Auf der Unterseite scheint der Unterstützungsbereich zwischen 208,40 USD und 192,74 USD endogen schwer zu durchbrechen zu sein. Die Ausnahme bildet hier ein möglicher exogener Schock, der zum Durchbruch des Supportbereichs führen könnte.