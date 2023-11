RWE - Neue Prognosen, Rally der Aktie geht weiter

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 39,260 € (XETRA)

RWE erhöht Ausbauziele bis 2030; will grünes Portfolio bis 2030 auf über 65 GW ausbauen; will Dividende jährlich um 5 % - 10 % steigern; erwartet 2030 ein bereinigtes EBITDA von über 9 Mrd. EUR und einen Nettogewinn (bereinigt) von 3 Mrd. EUR; Dividende von 1,10 EUR je Aktie für 2024 geplant (2023: 1,00 EUR). RWE will 2024 bis 2030 55 Mrd. EUR Netto investieren.

Die RWE-Aktie befindet sich seit September 2015 nach einem Tief bei 9,12 EUR in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei im Mai 2022 auf ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR. Nach einer anfänglichen volatilen Seitwärtsbewegung geriet die Aktie ab Mai 2023 unter Druck und fiel auf den Aufwärtstrend seit September 2015 zurück.

Am 6. Oktober testete der Wert diesen Trend mit einem Tief bei 31,55 EUR erfolgreich. Seitdem befindet er sich in einer Rally. Dabei erreichte er am 15. November den Abwärtstrend seit Mai 2023. Seitdem pendelt die Aktie in einer engen Range mit unterer Begrenzung bei 37,75 EUR um diesen Trend. Heute kommt es zu einem Ausbruchsversuch. Die Aktie bildet dabei eine lange weiße Tageskerze aus.

Das sieht nach Rally aus

Die RWE-Aktie hat eine gute Chance auf eine weitere Rally. Die aktuellen Prognosen befeuern die aktuelle Rally. Die nächsten Hürden liegen bei 40,98 EUR und am Abwärtstrend seit September 2022 bei aktuell 42,63 EUR. Darüber hinaus ist das Hoch bei 43,97 EUR von entscheidender Bedeutung. Diese Hürden kann die Aktie in den nächsten Wochen nach und nach erreichen.

Ein Rückfall unter 37,75 EUR könnte in den nächsten Tagen und Wochen Abgaben in Richtung 34,40 EUR oder sogar grob 33 EUR einleiten.

Fazit: Das Chartbild der RWE-Aktie sieht stark aus. Die Rally kann in den nächsten Wochen weitergehen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)