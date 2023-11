SIEMENS ENERGY - Aktie wieder auf dem Rückzug

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 10,420 € (XETRA)

So schnell kann es gehen. Noch Ende Oktober und zu Notierungen deutlich unterhalb von 7 EUR herrschte in der Siemens-Energy-Aktie pure Panik. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Aktie bereits in einem dramatischen Abwärtstrend, der sich newsbedingt noch einmal beschleunigte. Crashartig fiel der Kurs bis auf 6,40 EUR zurück. Innerhalb kürzester Zeit verlor die Aktie damit über 70 % an Wert.

Wenn keiner mehr verkaufen will!

Mit diesem Crash hatte sich das Verkaufsinteresse in der Siemens-Energy-Aktie aber auch erschöpft. Der Ausverkauf bereitete den Boden für eine kräftige Erholung. Im Rahmen dieser wurde vor einigen Tagen das Hoch bei 12,09 EUR markiert und seitdem kommt der Aktienkurs wieder zurück. Mit den heutigen Verlusten von über 3 % wird dabei auch eine erste wichtige Unterstützung bärisch gebrochen. Die Kurse könnten jetzt weiter in Richtung 9,90 EUR bzw. 8,79 EUR nachgeben.

Mittelfristig mit großem Fragezeichen!

Wie es mit Blick auf die kommenden Monate oder gar 2024 aussieht, bleibt noch offen. Eine gewisse Stabilisierung wäre möglich. Für die Rückkehr in einen neuen Bullenmarkt bedarf es jedoch wieder positiver Nachrichten als wahrscheinlich auch einem allgemein guten Marktumfeld.

Fazit: Das Chartbild der Siemens-Energy-Aktie trübt sich aktuell wieder ein. Es besteht die Gefahr, dass die Erholung der letzten Wochen beendet ist. Kurzfristig weitere Abgaben sind zu erwarten. Dabei könnte die Aktie weiterhin volatil unterwegs sein.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)