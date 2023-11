ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag des Energiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und hob seine langfristigen Gewinnschätzungen an. Mit Blick auf 2024 sollte die RWE-Aktie den Sektor hinter sich lassen./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 05:10 / GMT

