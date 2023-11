Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zu 430.000 Kita-Plätze fehlen

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu 430.000 Kita-Plätze fehlen:

"In Deutschland fehlen 430.000 Kita-Plätze. Wie in vielen anderen Berufen fehlen auch den Kitas Fachkräfte. Oberste Priorität muss es sein, diese zu gewinnen. Doch dazu muss der Erzieher-Beruf spürbar attraktiver werden. Das fängt bei der Ausbildung an. Noch immer wird die klassische Erzieher-Ausbildung nur teilweise vergütet. Das Ausbildungsdilemma ist jedoch nicht das einzige Problem. Auch bereits ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher müssen in ihrem Job entlastet werden. Die Pädagogen sind häufig mit Hauswirtschafts- und Verwaltungsaufgaben beschäftigt - neben ihrer eigentlichen Kernarbeit - der kompetenten Betreuung der Kita-Kinder."/yyzz/DP/nas