AbbVie erwirbt HBM-Portfoliounternehmen ImmunoGen für USD 10.1 Milliarden in bar



30.11.2023



HBM Healthcare Investments gibt heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen ImmunoGen (NASDAQ: IMGN) für USD 10.1 Milliarden in bar durch AbbVie (NYSE: ABBV) übernommen wird. Der Übernahmepreis von USD 31.26 je ImmunoGen Aktie entspricht einem Aufschlag von rund 95 Prozent zum Tagesschlusskurs vom 29. November 2023. HBM Healthcare Investments investierte seit Mai 2023 USD 17.5 Millionen in ImmunoGen und hält 1.26 Millionen Aktien im Wert von USD 39.3 Millionen auf Basis des Übernahmepreises. Die Investition erfolgte mittels Teilnahme an einer Kapitalerhöhung und weiteren Käufen am Markt auf Grundlage der positiven Phase 3 Daten der MIRASOL Studie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit von ELAHERE® im Vergleich zur Chemotherapie bei Patientinnen mit Folsäure-Rezeptor-Alpha (FRα)-positivem platinresistentem Eierstockkrebs untersucht wurde. Die Übernahme von ImmunoGen folgt auf die erfolgreichen, für HBM betragsmässig kleineren M&A Transaktionen von Prometheus Biosciences (im April für USD 10.8 Milliarden von Merck & Co. übernommen) und Chinook (im August für USD 3.2 Milliarden von Novartis übernommen) aus dem Portfolio der börsenkotierten Unternehmen und bestätigt damit die Attraktivität des Segments der kleinen und mittleren Biotechnologie Unternehmen mit überzeugenden klinischen Daten. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

