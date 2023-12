Die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt ist in vollem Gange. Angetrieben von Erwartungen auf bald sinkende Zinsen übersprang der Dax am Freitag kurz nach dem Handelsstart die Marke von 16.300 Punkten. Charttechnisch gesehen ist der Weg bis zum Rekordhoch bei etwas unter 16.530 Punkten frei.

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit über 0,7 Prozent im Plus bei 16.335 Punkten. Unterstützung erhielt er aus Amerikam wo der Dow Jones nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit rund zwei Jahren erklommen hat. In China verbesserte sich die Lage in Industriebetrieben überraschend deutlich. Der Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin deutet nun wieder auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Gleichwohl gibt es mit Blick auf China weiterhin viele Wirtschaftssorgen.

Plus 9,5 Prozent: Dieser November geht in die Geschichtsbücher ein

Die laufende Rally hat den Dax von seinem Oktober-Tief aus inzwischen um mehr als 11 Prozent nach oben getrieben. Im November gewann der deutsche Leitindex 9,5 Prozent und hat damit hat er den Großteil der Korrektur seit August aufgeholt. Zudem steuert das deutsche Börsenbarometer auf seine fünfte Woche in Folge mit Gewinnen zu. Das wäre die längste Gewinnserie 2023, nach zuvor der längsten Verlustserie des Jahres.

Markt rechnet fest mit Zinssenkungen im kommenden Jahr

Die Anleger honorierten den guten Job der US-Notenbank, begründet Stephen Innes. Managing Partner von SPI Asset Management, den starken Lauf. Die Fed habe die Inflation bekämpft, ohne zugleich eine schwere Rezession auszulösen. Eine inzwischen moderatere Teuerung stelle nun das hohe Zinsniveau infrage, weshalb Investoren baldige Zinssenkungen erwarteten.

Das gilt ebenso für die Euroregion. In den kommenden Monaten dürfte sich die Abschwächung der Inflation auch in Europa fortsetzen, schreiben die Experten der Helaba und schlussfolgern: „Marktteilnehmer können vermehrt darauf setzen, dass der nächste Zinsschritt eine Senkung sein wird.“

