Beyond Medtech: Healthcare+ Expo Taiwan schafft eine neue Bühne für globale Innovationen im Bereich der zukünftigen KI-Gesundheitspflege

Die Healthcare+ Expo Taiwan, die derzeit vom 30. November bis zum 3. Dezember 2023 in der Nangang Exhibition Hall 1 stattfindet, wird die Landschaft der KI im Gesundheitswesen auf globaler Ebene neu definieren. Die diesjährige Ausgabe rühmt sich der bemerkenswerten Teilnahme von 650 Unternehmen, die 2.300 Stände belegen, und hat die Aufmerksamkeit führender Technologieunternehmen und Krankenhäuser im gesamten asiatisch-pazifischen Raum auf sich gezogen.

Expand businesses into growing markets in the APAC region with Healthcare+ Expo Taiwan. Join medical institutes and companies in the fields of medtech, biotech and healthcare to promote products, build partnerships and seize supply-demand opportunities. (Graphic: RBMP & IBMI)

Taiwans zentrale Rolle in der KI-Lieferkette wird durch seinen beeindruckenden Beitrag zur Herstellung von KI-Chips und von über 90 % der weltweiten KI-Server unterstrichen. Diese Kompetenz positioniert Taiwan als Schlüsselakteur bei der Entwicklung einer beträchtlichen Rechenleistung und macht das Land zu einem unverzichtbaren globalen Partner im Bereich der KI im Gesundheitswesen. Auf der Expo wird eine breite Palette von KI-Anwendungen und -Lösungen vorgestellt, die KI-Infrastruktur, Cloud- und Hochleistungscomputer-Server, KI-fähige medizinische Geräte und Diagnostik sowie generative KI zur Optimierung von Arbeitsabläufen umfassen. Die teilnehmenden medizinischen Zentren aus Taiwan wollen gemeinsam mit ihren Partnern aus dem IT/ICT-Sektor und multinationalen Giganten wie Intel und Microsoft die Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern.

Der Veranstalter rechnet mit über 30.000 Fachleuten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Osteuropa und der Golfregion und erwartet ein großes Interesse von Branchenverbänden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Polen, der Tschechischen Republik sowie aus schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Malaysia, den Philippinen, Indonesien, Vietnam und Thailand. Strategische Partnerschaften mit der taiwanesischen Gesundheitsbranche stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Mehr als 500 B2B-Treffen sind geplant, um Handelsgespräche zu erleichtern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Die Healthcare+ Expo ist die einzige Messe weltweit, die sich auf Krankenhäuser konzentriert und in ihrer siebenjährigen Geschichte ein konstantes jährliches Wachstum von 15 % bei der Veranstaltungsgröße verzeichnet hat. Sie hat sich zu einem der begehrtesten Treffen für Fachleute aus dem Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt. Parallel dazu finden auf der Expo wichtige Veranstaltungen statt, darunter der MEDTEX Summit Asia und das Forum für Krebsbehandlung und Präzisionsmedizin in APAC.

Die Healthcare+ Expo 2024 ist für den 5. bis 8. Dezember 2024 geplant und wird weiterhin als Katalysator für transformative Fortschritte und kollaborative Durchbrüche in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der KI im Gesundheitswesen dienen.

