Bitcoin mit Rallyebeschleunigung

Die größte und bekannteste Kryptowährung Bitcoin in US-Dollar präsentiert sich von der Aussicht einer Deregulierung in den USA sehr robust und konnte über die Marke von 41.000 US-Dollar springen. Getrieben wird die Erholung von der Hoffnung, dass börsengehandelte Bitcoin-Fonds in den USA erstmals zugelassen werden.

Vor dem Hintergrund, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Fonds zulassen könnten, durchbricht das Paar Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) die 41.000-Dollar-Marke. Bereits einige Tage zuvor hat sich das Paar von seiner oberen Trennkanalbegrenzung zur Oberseite gelöst und damit eine Rallyebeschleunigung impliziert.

Diese scheint sich zu Beginn dieser Woche durch starke Kursgewinne zu manifestieren und könnte bei der aktuellen Aufwärtsdynamik sogar weitere Verlaufshochs in diesem Jahr bereithalten. Denkbar wäre bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 40.000 US-Dollar ein Folgeanstieg an 45.850 US-Dollar.

Auf der Unterseite ist das Paar dagegen vergleichsweise gut abgesichert, zunächst um 40.000 US-Dollar, darunter bei 38.437 US-Dollar. Erst unterhalb dieses Niveaus dürfte eine größere Konsolidierung in Richtung 34.894 US-Dollar für das Paar BTC/USD anstehen.