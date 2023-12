Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Cicor präsentiert am heutigen Investorentag finanzielle Mittelfristziele



04.12.2023

Bronschhofen, 4. Dezember 2023 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute ihre finanziellen Mittelfristziele für die nächsten drei bis vier Jahre bekannt und veranstaltet am Abend in Zürich ihren Investorentag 2023. Anlässlich des heutigen Investorentags wird Cicor Einblicke in ihre Wachstumsstrategie, die Wertsteigerung durch Akquisitionen, den Beitrag von operativer Exzellenz zum Erreichen der Mittelfristziele sowie in die strategische Partnerschaft mit Clayens geben. Die folgenden finanziellen Mittelfristziele werden heute präsentiert:



• Jährliches organisches Wachstum von 7-10%

• Umsatz von >CHF 600 Millionen innerhalb von 3 – 4 Jahren

• Profitabilität von 7-10% (Core EBIT), beziehungsweise von 10-13% (EBITDA)

• Kern-Rendite auf das investierte Kapital (Core ROIC) von >15%

• Verschuldungsgrad (Net Debt / EBITDA Ratio) von <2.75

• Investitionsausgaben (CAPEX) von unter 3% des Umsatzes



Cicor ist sehr gut positioniert. Das Unternehmen profitiert von einer dynamischen Entwicklung in ihren Fokusmärkten Industrie, Medizintechnik sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Akquisitionen werden in der Strategie von Cicor weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt attraktive Möglichkeiten sieht. Die derzeitige Guidance beinhaltet ein moderates Mass an Akquisitionen. Die effektive Höhe des anorganischen Wachstums kann zu einer Revision der finanziellen Mittelfristziele führen. Die Ausschüttung einer Dividende wird in Betracht gezogen, sobald Cicor einen nachhaltig positiven Netto-Cashflow erzielt.



Die bestehende Guidance für das laufende Geschäftsjahr wird bestätigt: Cicor erwartet 2023 einen Umsatz von CHF 380-410 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von CHF 40-45 Millionen.



E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 15 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

