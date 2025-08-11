EQS-News: Exasol unterstützt die Finanz Informatik (FI) mit der Analytics Engine für schnellere und leistungsstärkere Datenanalysen

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Exasol unterstützt die Finanz Informatik (FI) mit der Analytics Engine für schnellere und leistungsstärkere Datenanalysen Nürnberg 11. August 2025 – DieExasol AG, (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, unterstützt die Finanz Informatik (FI), den zentralen IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, weiterhin für noch schnellere, leistungsfähigere und regulatorisch konformere Analysedienste.

Um das Datenmanagement für ihre Kunden weiter zu stärken, setzt die FI auch künftig auf die Analytics-Engine von Exasol. Die In-Memory-Datenbanktechnologie wird on-premise in den eigenen Rechenzentren betrieben und ermöglicht die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen in Echtzeit. Sie bietet höchste Performance, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit in bestehende IT-Landschaften.



Innovative Analytics-Lösungen für die Finanzbranche

Mit der Integration von Exasol profitieren Banken und Versicherungen der Sparkassen-Gruppe von einer zentralen Datenplattform, die Daten verschiedenster Typen und Formate aus verteilten Quellen effizient zusammenführt. Sie ermöglicht Echtzeit-Online-Abfragen, konsolidierte Berichte und fortschrittliche Business-Analytics-Anwendungen. Durch intelligente Abfrageoptimierung, lineare Skalierung und Massiv Parallel Processing (MPP) werden auch komplexe Auswertungen ohne IT-Mehraufwand möglich.



Strategische Vorteile

Beschleunigte digitale Transformation: Die Exasol-Analytics-Engine unterstützt die Modernisierung der IT-Infrastruktur und ermöglicht innovative digitale Services für die Sparkassen-Finanzgruppe.

Regulatorische Sicherheit: Die Lösung ist speziell auf die Anforderungen regulierter Finanzdienstleister zugeschnitten und gewährleistet Datenschutz sowie Compliance.

Zukunftssicherheit: Die hoch performante und skalierbare Architektur von Exasol garantiert eine nachhaltige und flexible Weiterentwicklung der IT-Landschaft.



Stimmen zur Partnerschaft

„Als Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe ist es unser Anspruch, die digitale Transformation aktiv zu begleiten und den Sparkassen und Verbundpartnern die passenden Lösungen bereitzustellen. Unsere Kunden benötigen hoch-performante Analysen ihrer großen Datenbestände. Mit dem weiteren, strategischen Ausbau der Exasol-Datenbanktechnologie erfüllen wir die fachlichen Anforderungen von heute und morgen und haben Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit abgesichert. Die Strategie des Herstellers passt zur Souveränitätsstrategie der FI - mit Plattformunabhängigkeit und einem souveränen Betrieb der Anwendungen in einer zukunftsfähigen Infrastruktur“, sagt Detlev Klage, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Finanz Informatik.

Jörg Tewes, CEO von Exasol AG, ergänzt: „Mit der Finanzbranche als einer unserer wichtigsten Wachstumsbereiche freuen wir uns, gemeinsam mit der FI die Digitalisierung und Datenkompetenz im Bankensektor weiter voranzutreiben. Die steigende Nachfrage nach schnelleren und leistungsstärkeren Datenanalysen und regulatorischer Sicherheit bestätigt den Mehrwert unserer Lösung für Banken und Versicherungen.“



Über Finanz Informatik

Die Finanz Informatik mit Sitz in Frankfurt am Main ist Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe. Zu den Kunden zählen 343 Sparkassen, Landesbanken, DekaBank, Landesbausparkassen, öffentliche Versicherer und weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit ihren Lösungen unterstützt die Finanz Informatik rund 50 Millionen Endkundinnen und Endkunden.

Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.

IR und Presse Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

