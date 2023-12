Gold auf Rekord (Dollarbasis) Bitcoin hebt ab | Gewinnmitnahmen Wall Street

Wir sehen leichte Gewinnmitnahmen bei Aktien und Anleihen, einhergehend mit einem kaum veränderten Dollar. Der S&P 500 und Nasdaq legten letzte Woche 0,8% und 0,4% zu und verbuchten die fünfte Woche in Folge mit Kursgewinnen. Die längste Gewinnstrecke seit Juni, mit dem S&P 500 auf einem neuen 52-Wochenhoch. FED-Chef Jerome Powell hat der Rhetorik von FED-Gouverneur Christopher Waller nicht widersprochen. Der stelle letzten Dienstag eine „Softlanding-Zinssenkung“ in Aussicht, um einen möglicherweise zu starken Anstieg der Realzinsen vorzubeugen. Der Markt preist mittlerweile ein Zinsniveau von 4% für Ende 2024 ein, was im Vergleich zu den aktuell 5,25 bis 5,5% zu optimistisch sein dürfte. Ein solches Niveau werden wir nur dann sehen, wenn die USA in eine Rezession abrutschen. Spotify baut 17% der Stellen ab, mit der Aktie leicht im Plus. Uber und Jabil profitieren von der Aufnahme in den S&P 500. Coinbase wird durch die Bitcoin-Rallye angefacht.



00:00 - Intro

00:27 - Rückblick (Nasdaq, S&P, Powell, Staatsanleihen u.a.)

02:28 - Bitcoin hebt ab | Gold auf Rekord

03:28 - Einbruch Renditen d. Staatsanleihen | Weiche Landung?

06:18 - Anleihen | Bull Steepener

08:13 - Goldman Sachs Financial Services Conference

09:00 - SL Green | DR Horton | Toll Brothers

09:50 - Wochenausblick (u.a. JOLTS, ISM, Arbeitsmarkt)

12:00 - Fazit | Saisonal guter Monat

13:40 - Uber, Builders FirstSource, Alaska Air u.a.

15:40 - Virgin Galactic | Fisker

17:00 - General Motors, Ford | Spotify

18:20 - Tesla | Nvidia | Amazon nutzt SpaceX

19:28 - Apple, Affirm, Lennar, Kreuzfahrt

20:18 - Heute Abend



