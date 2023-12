Leclanché SA / Schlagwort(e): Vertrag

Leclanché liefert Batteriespeichersystem für größtes Solar- und Speicherprojekt in der Karibik – Baubeginn 2024



04.12.2023 / 02:00 CET/CEST



Die Regierung von St. Kitts und Nevis und die St. Kitts Electricity Company (SKELEC) haben einen geänderten Stromabnahmevertrag unterzeichnet, der den Baubeginn im zweiten Quartal 2024 ermöglicht.

Leclanché stellt sein hochmodernes Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) zur Verfügung, um der Insel den Übergang zu sicherer, sauberer und erneuerbarer Energie zu ermöglichen und die Zuverlässigkeit und Effizienz des Stromnetzes zu erhöhen.

Das Projekt wird die Insel St. Kitts mit einer Solarkapazität von 35,7 MWp versorgen, was 30 bis 35 % des jährlichen Strombedarfs entspricht, sowie mit einem 43,6 MWh Batteriespeicher.

Das wegweisende Infrastrukturprojekt wird mehr als 4.000.000 Gallonen Diesel pro Jahr einsparen und eine Kostenreduzierung von bis zu 40 % im Vergleich zur gegenwärtigen Diesel-Stromerzeugung ermöglichen. BASSETERRE, St. Kitts und Nevis und YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 4. Dezember, 2023 - Leclanché SA, eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, wird die Insel St. Kitts mit 35,7 MW Solarkapazität und einem 43,6 MWh Batteriespeicher versorgen. Die Regierung von St. Kitts und Nevis hat zusammen mit SKELEC, der staatlichen St. Kitts Electricity Company Ltd, einen geänderten Stromabnahmevertrag (PPA) mit SOLEC Power Ltd, einem Tochterunternehmen von Leclanché, für das Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekt in Basseterre unterzeichnet. Die Anlage besteht aus einer voll integrierten Photovoltaikanlage (Solarfeld) und einem Lithium-Ionen-Batteriespeichersystem (BESS), das die von Leclanché entwickelte Software für das Energiemanagementsystem (EMS) nutzt. „Diese Vereinbarung unterstreicht unsere gemeinsame Vision einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft für die Menschen auf St. Kitts und Nevis. Partner wie Leclanché, die integrierte Solar- und Speichersysteme von höchster Qualität liefern können, die den tropischen und maritimen Klimabedingungen standhalten und über Jahrzehnte hinweg saubere erneuerbare Energie liefern, sind der Schlüssel, um St. Kitts weltweit an die Spitze der Integration erneuerbarer Energien zu bringen“, sagte Konris Maynard, Minister für Energie und Infrastruktur von St. Kitts und Nevis. „Mit dieser bedeutenden Zusammenarbeit mit der Regierung von St. Kitts und Nevis bekräftigt Leclanché sein Engagement als positive Kraft für den Wandel. Dieser wegweisende Vertrag zeigt unsere Fähigkeit, robuste, hochmoderne Energielösungen weltweit zu liefern, und spiegelt das große Vertrauen in unsere Technologie und unser branchenführendes Know-how wider. Im Mittelpunkt dieser besonderen Partnerschaft steht die Anerkennung unserer einzigartigen Fähigkeit, Erwartungen neu zu definieren und nachhaltige Energielösungen anzubieten. Unser Wertemodell, bei dem Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, gewährleistet, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Das gesamte Managementteam von Leclanché ist hocherfreut über diesen bedeutenden Meilenstein, der unser unermüdliches Engagement unterstreicht, die Leistung des Managements auf den Erfolg des Unternehmens und seinen Wert im Markt abzustimmen. Unser Wachstum ist eng mit der Zufriedenheit unserer Kunden und den von uns erzielten Ergebnissen verknüpft und spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen in jedem Bereich wider. Wir sind zuversichtlich, dass unser werteorientierter Ansatz und unsere konsequente Leistungsorientierung zu bemerkenswerten Ergebnissen führen werden, wenn wir diese spannende Reise mit der Regierung von St. Kitts antreten. Gemeinsam wollen wir nicht nur den Fortschritt im Energiesektor vorantreiben, sondern auch neue Standards für Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit setzen. Diese Zusammenarbeit verkörpert unsere gemeinsame Vision einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft, angetrieben durch modernste Energielösungen“, sagt Pierre Blanc, CEO von Leclanché. Das Projekt wird die größte Solar- und Speicheranlage in der Karibik sein und saubere, erneuerbare Energie mit langfristigen Kosteneinsparungen liefern. Das Batteriespeichersystem ermöglicht künftig nicht nur die Abgabe von Strom, sondern sorgt auch für einen Lastausgleich und eine Back-up-Spinning-Reserve, was die Zuverlässigkeit und Effizienz des gesamten SKELEC-Stromnetzes erhöht. Clement Jomo Williams, General Manager von SKELEC, fügte hinzu: „Die hochmoderne Technologie von Leclanché ist entscheidend für den Erfolg dieses Projekts. Sie ermöglicht es uns, eine einzigartige und zukunftsweisende Anlage für St. Kitts und Nevis und die Karibik zu realisieren.“ Mit der Unterzeichnung des geänderten PPA mit einer Laufzeit von 25 Jahren und anderen damit zusammenhängenden Dokumenten kann der Bau der Anlage voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 beginnen. Ab 2025 soll sie SKELEC mit Solarenergie versorgen, womit St. Kitts weltweit eine Vorreiterrolle bei der Integration erneuerbarer Energien einnimmt. Die Nutzung der hochmodernen Batterietechnologie und der umfangreichen Erfahrung von Leclanché ermöglichen St. Kitts erhebliche Fortschritte und das Erreichen eines bemerkenswerten Meilensteins: die Marktdurchdringung von mehr als 30 % bei erneuerbaren Energien. Diese Errungenschaft verbessert nicht nur das Portfolio an erneuerbaren Energien auf St. Kitts, sondern wirkt sich durch die Auflösung von Rückstellungen für Wertminderungen auch positiv auf das Nettoergebnis von Leclanché im Jahr 2023 aus.

Ein wesentlicher Faktor für den anhaltenden Erfolg von Leclanché ist das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für ein umfassendes Wertschöpfungsmodell, das über die Bereitstellung konventioneller Lösungen hinausgeht. Leclanché ist bestrebt, eine transformative Kraft zu sein, die die Prinzipien der Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und der Bereitstellung eines unvergleichlichen Wertes für seine Kunden verkörpert. Die jüngste Vereinbarung mit der Regierung von St. Kitts ist ein Beispiel für das gemeinsame Engagement, Industrienormen umzugestalten und neue Maßstäbe für Spitzenleistungen zu setzen. Darüber hinaus werden die finanziellen Auswirkungen des Erreichens dieses Meilensteins im Jahr 2023 die finanzielle Gesamtleistung von Leclanché verbessern. Es wird erwartet, dass diese positive Entwicklung zur Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens beitragen und eine gemeinsame Vision für nachhaltigen Erfolg fördern wird. Das Engagement der Aktionäre, das sich in ihrer Entscheidung gegen eine weitere Ausgabe neuer Aktien des Unternehmens zeigt, zeugt von ihrem Verständnis für den Wert und das Potenzial der strategischen Initiativen von Leclanché. Leclanché bleibt in seinem Engagement, positive Veränderungen, Nachhaltigkeit und Innovation in der globalen Energielandschaft voranzutreiben und die Interessen mit denen unserer Investoren in Einklang zu bringen, standhaft. Die PPA ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen von bis zu 40 % im Vergleich zu den derzeitigen (2023) Kosten für die Stromerzeugung aus Dieselkraftstoff. Während der 25-jährigen Vertragslaufzeit wird das Projekt dem Versorgungsunternehmen schätzungsweise Einsparungen in Höhe von 170 bis 200 Mio. USD bringen. Die Energie wird im Rahmen eines Festpreisvertrags über einen Zeitraum von 25 Jahren geliefert. Die Photovoltaikanlage wird St. Kitts mit 30 bis 35 % des jährlichen Strombedarfs versorgen und dabei nachhaltige, emissionsfreie Solarenergie nutzen. Das Solar- und Speichersystem ersetzt über 4.000.000 Gallonen Diesel pro Jahr. Im ersten Betriebsjahr wird es etwa 62.000 MWh Strom erzeugen und 43.500 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Dies entspricht dem Verbrauch von 15.000 Menschen pro Jahr, wobei die CO2-Emissionen um 20 % reduziert werden können. Als größte Solar- und Speicheranlage in der Karibik ist dieses Projekt eines der besten Beispiele für die Nutzung von Solarressourcen in Insellage. Das Batteriespeichersystem von Leclanché stellt sicher, dass die ständig schwankende Stromnachfrage auf der Insel mit der momentanen Netzkapazität übereinstimmt (Lastausgleich und Frequenzregelung). Darüber hinaus wird das System eine sofortige Reaktion für die Reservestromversorgung des Netzes (Spinning-Reserve) sowie die Notstromversorgung bieten, die Ausfälle reduziert und die Netzstabilität erhöht, während es gleichzeitig klimaneutrale Energie liefert. Die Errichtung des Projekts wird sich auch positiv auf die lokale Beschäftigung und Wirtschaft auswirken. Während der Bauzeit werden mehr als 200 Arbeitsplätze für qualifizierte und ungelernte Arbeitskräfte geschaffen und lokale Waren und Dienstleistungen im Wert von acht bis zehn Millionen Euro in Anspruch genommen. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pasquale Foglia / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com







