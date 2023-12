RHEINMETALL - Jahreshoch wird verkauft

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 287,000 € (XETRA)

Am 22. Oktober erreichte die Rheinmetall-Aktie mit 295,10 EUR ein neues Allzeithoch. Dieses konnte in den vergangenen beiden Handelswochen jedoch nicht gehalten werden und die Aktie ging in eine Korrektur über. Dabei entpuppt sich der Preisbereich ab ca. 289 EUR weiterhin als schwierige Zone, denn auch im frühen Montagshandel prallt der Kurs hier deutlich nach unten ab. Hat die Aktie ihr Hoch gesehen?

Trend ist noch intakt!

Mit Blick auf das große Bild bleibt festzuhalten, dass die Käufer das Geschehen dominieren. Nach der Konsolidierung bis in den Oktober hinein und dem anschließenden Ausbruch nach oben ist beispielsweise noch ein rechnerisches Kursziel knapp oberhalb von 310 EUR offen. Dieses Ziel könnte in den kommenden Wochen abgearbeitet werden.

Die zentrale Frage ist in diesem Zusammenhang jedoch, unter welchen Schwankungen die Aktie weiter bullisch tendieren kann. Kurzfristig dürfte das Augenmerk dabei auf dem letzten Zwischentief bei 272,50 EUR liegen. Ein Tagesschlusskurs darunter und das Korrekturrisiko erhöht sich. Es könnte zu einem Pullback auf die alte Trendlinie bzw. den Preisbereich um 255 EUR kommen.

Fazit: Das Kursgeschehen in der Rheinmetall-Aktie ist im aktuellen Preisbereich am Jahreshoch sehr engmaschig zu verfolgen. Noch ist der Aufwärtstrend intakt, die Risiken würden unterhalb von ca. 272,50 EUR jedoch zunehmen.

Rheinmetall Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)