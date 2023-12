Dax Tagesrückblick

Trotz einer deutlich schwächeren Wall Street (der wichtige S&P500 verliert aktuell knapp 1 Prozent an Wert) zeigt sich der deutsche Leitindex zum Start in die neue Handelswoche unbeeindruckt und hält sich im Bereich der 16.400 Punkte-Marke.

Am Ende des Tages stand erneut ein marginales Plus von knapp 10 Punkten auf 16.404 Punkte zu Buche, der MDAX der mittelgroßen Werte gab hingegen um 0,46 Prozent auf 26.370 Punkte nach.

Conti will schwächelnde Autosparte schrumpfen

Continental stellt Teile seines schwächelnden Automobilzuliefer-Geschäfts auf den Prüfstand. Man prüfe, Teile der Automotive-Sparte auszugliedern, kündigte Konzernchef Nikolai Setzer am Montag beim Kapitalmarkttag des Dax-Konzerns in Hannover an. Insgesamt gehe es um rund ein Viertel des Umsatzes der Sparte. Einen Komplettverkauf schloss er aber aus. Die Aktie gab nach.

Konkret geht es bei den Vorhaben zunächst um das Geschäft mit Auto-Cockpits und Displays. Das Geschäft mit erwarteten 3,5 Milliarden Euro Jahresumsatz werde zunächst organisatorisch selbstständig aufgestellt, um dann mögliche Optionen prüfen zu können. Von einem Einstieg eines Investors, einer Gemeinschaftsfirma bis hin zu einem Verkauf oder Börsengang sei alles möglich.

Anleger reagierten enttäuscht. Der Aktienkurs sackte zeitweise deutlich um vier Prozent ab. Zum Handelsschluss konnten die Verluste allerdings auf unter ein Prozent reduziert werden.

Tagesgewinner im deutschen Börsenbarometer waren die Titel von Merck KGaA mit einem Zugewinn von knapp 1,8 Prozent, gefolgt von Qiagen mit +0,74 Prozent.

Größter Verlierer im deutschen Leitindex waren MTU Aero Engines, hier ging es über 2 Prozent gen Süden nach der jüngsten Erholung. (mit Material von dpa-AFX)