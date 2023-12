American Express: Neuer Anlauf

Mitte Februar letzten Jahres markierte American Express bei 199,55 US-Dollar sein vorläufig letztes Verlaufshoch und schlug anschließend wie die meisten Aktien in eine Konsolidierung ein. Hierbei kamen Abschläge auf 130,65 US-Dollar bis Mitte Oktober zusammen, insgesamt konnte aber die Horizontalunterstützung aus Anfang 2020 um 138,13 US-Dollar einen weiteren Wertverfall stoppen. In der Folge konnte American Express in diesem Jahr wieder deutlich zulegen, wurde aber die ersten Monate über durch den laufenden Abwärtstrend ausgebremst. Nun versucht das Papier im dritten Anlauf dem Abwärtstrend ein Ende zu setzen.

Volatilität dürfte hoch bleiben

Obwohl per Saldo der Abwärtstrend in der abgelaufenen Handelswoche geknackt werden konnte, tut sich die Aktie mit einem unmittelbaren Folgeanstieg schwer. Erst oberhalb von 180,00 US-Dollar dürfte das Papier wieder in den bullischen Modus wechseln, in der Folge könnten Kursgewinne an 182,15, 189,03 und schließlich 199,55 US-Dollar auf American Express zukommen. Fällt der Wert dagegen unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei 162,23 US-Dollar zurück, würde dies Spekulationen um eine Korrektur auf 154,42 und darunter 148,26 US-Dollar auslösen.