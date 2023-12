HENKEL - Vor starker Rally?

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 73,000 € (XETRA)

Die Henkel-Aktie erreichte am 20. Juli 2017 ihr aktuelles Allzeithoch bei 129,90 EUR. Danach setzte eine lange Abwärtsbewegung ein. Diese führte im April 2022 zu einem Tief bei 56,56 EUR. Dort startete eine Erholung, die im Mai 2023 zu einem Hoch bei 78,84 EUR führte. In den letzten Monaten konsolidierte der Wert. Dabei fiel er fast auf den Aufwärtstrend seit April 2022 zurück.

Um dieses Tief herum bildete die Aktie eine inverse SKS aus. Am Freitag kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie dieser Bodenformation. Die Volumenentwicklung ist allerdings weit weg von einer Idealform. Besonders am Tag des Ausbruchs kam es zu keinem deutlichen Anstieg. Man muss diesen Ausbruch also mit etwas Vorsicht genießen. Aber solange die Aktie über der Nackenlinie notiert, steht dieser Ausbruch erst einmal. Die Nackenlinie liegt heute bei 72,55 EUR.

Im Active Trading, meinem Musterdepot aus stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate, halte ich seit 21. November mittels DE000ME3WR77 eine Longposition. Nach einem Anstieg um 51,72% habe ich am 30. November 2/3 der Position verkauft und damit das investierte Kapital aus dem Trade abgezogen. Die Restposition notiert aktuell mit 86,21% im Plus. Eine FAQ zum Active Trading findet Ihr hier. Ihr könnt eines der beiden Pakte 14 Tage kostenlos testen.

Rallychancen vorhanden

Die Henkel-Aktie hat nach Vollendung der inversen SKS eine klare Rallychance. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung des Jahreshochs bei 78,84 EUR oder sogar zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei heute 82,31 EUR führen.

Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter die Nackenlinie der inversen SKS wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Im Falle eines Rückfalls unter 71,28 EUR wäre die Rallychance wohl erst einmal dahin.

Fazit: Das Chartbild der Henkel-Aktie macht einen bullischen Eindruck und lässt weitere Kursgewinne in Höhe von gut 10% zu. Das Hebelzertifikat im Active Trading würde am Jahreshoch ungefähr bei 1,14 EUR notieren. Vorbörslich wird es bei 0,54/0,57 EUR getaxt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)