Till Reuter zum neuen CEO von dormakaba ernannt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rümlang, 5. Dezember 2023 – Der Verwaltungsrat von dormakaba hat Till Reuter per 1. Januar 2024 zum neuen CEO ernannt. Er folgt auf Jim-Heng Lee, der das Unternehmen nach zehn erfolgreichen Jahren in unterschiedlichen Positionen verlassen wird, um in seine Heimat zurückzukehren. Till Reuter verfügt über breite Industrieerfahrung und ausgewiesene Führungsqualitäten, um dormakaba auf seinem Wachstumspfad weiterzuentwickeln und die Strategie und das Transformationsprogramm wirksam umzusetzen. Till Reuter war von 2009 bis 2018 CEO der Kuka AG, einem globalen Automatisierungs-unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, welches er erfolgreich von einem Automobilzulieferer zu einem Hightech-Robotik- und Digitalisierungsanbieter transformierte und dessen Ertrag er während seiner Amtszeit vervierfachte. Von 2014 bis 2018 war er zudem Verwaltungsratsmitglied und Präsident der Swisslog Holding AG, nachdem diese von Kuka übernommen worden war. Von 2017 bis 2018 war er Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. Mit seinen ausgewiesenen Führungsqualitäten und seiner internationalen Industrie- und Changemanagement-Erfahrung bringt Till Reuter hervorragende Voraussetzungen mit, um dormakaba auf seinem Wachstumspfad weiterzuentwickeln und die Shape4Growth-Strategie und das damit verbundene Transformationsprogramm wirksam umzusetzen. Svein Richard Brandtzæg, Verwaltungsratspräsident von dormakaba: «Mit Till Reuter hat der Verwaltungsrat eine erfahrene Führungspersönlichkeit und einen bewährten CEO für dormakaba ernannt. Wir sind davon überzeugt, dass er den Spirit und die erforderliche Tatkraft mitbringt, um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen und nachhaltiges profitables Wachstum gemäss unseren Mittelfristzielen voranzutreiben.» Till Reuter wird die Nachfolge von Jim-Heng Lee antreten, der nach insgesamt zehn Jahren im Dienst von dormakaba und zwei Jahren als CEO mit Sitz in der Schweiz nach Asien zurückkehren wird. «Jim-Heng Lee hat die CEO-Position unter herausfordernden Umständen angetreten, nachdem er ab 2014 als President Asia Pacific unser dortiges Geschäft zur regionalen Marktführerschaft entwickelt hat. Seither hat er mit seiner Führung beim Aufbau der Shape4Growth- und der Transformations-Initiativen dafür gesorgt, dass sich dormakaba nun auf einem klaren Weg der sequenziellen Verbesserungen befindet», sagt Svein Richard Brandtzæg. «Jim-Heng hat den Wunsch geäussert, nach Asien zurückzukehren, nachdem wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben, was jetzt der Fall ist. Wir sind Jim-Heng für sein Engagement und seine sehr wertvollen Beiträge zu grossem Dank verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba: «Während meiner gesamten zehnjährigen Tätigkeit für das Unternehmen hatte ich das Glück, mit fähigen und engagierten Teams zusammenzuarbeiten, um mit einem "One-dormakaba"-Spirit unsere Ziele zu übertreffen. Ich bin überzeugt, dass dormakaba den Anspruch, besser zu werden, um grösser zu werden, erfolgreich weiterverfolgen wird. Ich werde den Menschen bei dormakaba immer dankbar sein für die Erfahrungen, die ich hier machen durfte, aber jetzt ist für mich der richtige Moment, um nach Asien zurückzukehren. Ich wünsche allen bei dormakaba alles Gute.» Till Reuter, designierter CEO von dormakaba: «Ich schätze das Vertrauen sehr, das dormakaba in mich setzt, und freue mich auf meine Rolle als CEO. Ich werde meine ganze Energie auf die Weiterentwicklung von dormakaba und die Umsetzung der Shape4Growth-Strategie und des Transformationsprogramms fokussieren. Damit intensivieren wir auch unsere Anstrengungen, um Ressourcen für wachstumsorientierte Investitionen und Innovationen freizusetzen. Ich bin zudem überzeugt, dass mit unseren Initiativen das umfassende Kundenangebot von dormakaba noch besser zum Tragen kommen wird.» Till Reuter wird die Funktion als CEO von dormakaba per 1. Januar 2024 übernehmen. Gleichzeitig wird er aus dem Verwaltungsrat von dormakaba ausscheiden, dem er seit Oktober 2023 angehört. Wechsel auf der COO-Position Daneben gibt dormakaba bekannt, dass Alex Housten, Chief Operations Officer (COO) und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen spätestens Ende März 2024 verlassen wird, um eine Führungsposition in einem grösseren amerikanischen Unternehmen im Bereich Klimatechnik zu übernehmen. Housten kam 2020 als Mitglied der Konzernleitung zu dormakaba und war als President Americas tätig, bevor er 2023 zum COO ernannt wurde. Verwaltungsrat und Konzern¬leitung danken ihm für sein grosses Engagement und seine Leistungen für dormakaba und wünschen ihm alles Gute für seine künftigen Vorhaben. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet und wird unter der Leitung des designierten CEO fortgesetzt. Ausblick Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet dormakaba weiterhin ein organisches Wachstum entsprechend dem mittelfristigen Zielbereich von 3 bis 5% und eine Profitabilität mit einer sequenziellen Verbesserung gegenüber den Ergebnissen von 2022/23.

Download Bereich Medienmitteilung Foto Till Reuter CV Till Reuter

