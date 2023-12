VIKING THERAPEUTICS – Ist der gestrige Kurssprung von 15,91% erst ein Anfang?

Viking Therapeutics Inc. - WKN: A12GD6 - ISIN: US92686J1060 - Kurs: 15,080 $ (Nasdaq)

Viking Therapeutics ist ein kleines amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen. Es konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapien für Stoffwechsel- und endokrine Störungen. Die Aktie ist sehr volatil.

Die Aktie markierte im Mai 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 25,72 USD. Nach Ausbildung eines kleinen Doppeltops kam es zu einem Rückfall bis knapp unter das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Juni 2022 und sogar minimal unter den EMA200 (Wochenbasis). Nach einem Tief bei 8,28 USD drehte der Wert Ende Oktober wieder nach oben. In der vorletzten Woche kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. In der letzten Woche durchbrach der Wert den EMA50 bei aktuell 12,64 USD. Gestern wurden diese Ausbrüche mit dem schon erwähnten Kurssprung bestätigt.

Am 30. November habe ich in meinem Musterdepot Active Trading eine Position in Viking Therapeutics eröffnet. Gestern habe ich in den Kurssprung hinein die Hälfte der Position mit einem Plus von 19,82% verkauft. Damit war das einfache Risiko, das ich bei der Eröffnung des Trades eingegangen bin, verdient. Die zweite Hälfte liegt aktuell mit 22,08% im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Hat die Rally noch Potenzial?

Das Chartbild der Aktie von Viking Therapeutics macht einen bullischen Eindruck. Die nächsten wichtigen Hürden liegen im Bereich um 16,35-16,68 USD. Dort kann es zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein Rücksetzer auf den EMA50 wäre durchaus möglich. Mittelfristig könnte die Aktie aber diesen Widerstandsbereich durchbrechen und an das Allzeithoch ansteigen. Falls es zu einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch käme, wäre sogar Platz für eine weitere Rally in Richtung 55,09 USD.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 11,98 USD. In diesem Fall könnte es leicht zu einem erneuten Rückfall gen 8,28 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild lässt noch weitere Kursgewinne zu. Aber ein Hinterherspringen erscheint erst einmal wenig ratsam. Nach einer Konsolidierung sollten sich bessere Chancen ergeben.

Viking Therapeutics Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)