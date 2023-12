EVOTEC - China-Zulassung von Schlafstörungsmedikament treibt Aktienkurs

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 18,330 € (XETRA)

Evotec-Partner Jingxin erhält Zulassung für EVT201 in China; Anspruch auf zweistellige Lizenzgebühren vom Nettoumsatz und Meilensteinzahlungen. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Neben der Zulassung von Dimdazenil durch die chinesische Behörde für Medizinprodukte NMPA könnte der Partner Jingxin auch seine Option ziehen, die Lizenz global auszuweiten. Laut Unternehmensangaben sind aktuell rund 10 bis 20 % der Menschen von Schlafstörungen betroffen.

Kurserholung kann sich fortsetzen

Die Aktie von Evotec reagiert aktuell in der Vorbörse mit einem Kurssprung von rund 2,60 % und könnte damit die Erholung fortsetzen, die mit der erwarteten und letztlich gelungenen Verteidigung der Unterstützung bei 15,77 EUR Ende Oktober begonnen hatte.

Der nächste Widerstand liegt bei 19,61 EUR. Hierbei handelt es sich um die Nackenlinie einer bärischen SKS-Formation, deren Aktivierung die Evotec-Aktie im September massiv einbrechen ließ. Entsprechend bullisch wäre die Rückeroberung der 19,61-EUR-Marke zu werten und könnte sogar schon den Abwärtstrend seit Juli beenden. Über der Hürde könnte die Erholung zunächst bis 21,31 EUR reichen. Sollte diese Fibonacci-Ziel- und Widerstandsmarke überwunden werden, hätte die Aktie einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert und könnte weiter bis 23,47 und 24,44 EUR klettern.

In der aktuellen Situation wären Korrekturen zwar ungewöhnlich, aber erst bei Kursen unter 17,00 EUR problematisch. In diesem Fall könnte die Aktie wieder bis an das Oktobertief bei 15,52 EUR fallen. Darunter läge ein weiterer zentraler Support bei 14,80 EUR.

Evotec Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)