JPMORGAN - Scheitert die Aktie an der letzten Barriere vor dem Allzeithoch?

JPMorgan Chase & Co. - WKN: 850628 - ISIN: US46625H1005 - Kurs: 157,970 $ (NYSE)

Initial startete die Aufwärtsbewegung der JPMorgan-Aktie, die jetzt an den Widerstand bei 159,38 USD führt, mit einem Tief im Oktober 2022 bei 101,28 USD und einer dort erfolgten bullischen Trendwende. Ein Jahr später setzte der Kursanstieg ein, der jetzt den Ausbruchsversuch über das Julihoch unternimmt.

Die nächste Hürde ist immer die schwerste

Ganz so schnell könnte es mit dem Ausbruch aber nicht gehen: Nachdem die Tiefs der einjährigen Aufwärtsstrecke im März und Oktober harmonisch mit den Fibonacci-Retracements der gesamten Rallyphase von Oktober bis Juli zusammentreffen (violette Pfeile im Chart), könnte diese Aufwärtsbewegung jetzt auch vorübergehend im Bereich von 160,00 USD enden. Erst nach einer Zwischenkorrektur in Richtung 153,11 USD dürfte in diesem Fall der nächste Anstieg beginnen, der zum finalen Ausbruch führt.

Eine kleinere Hürde liegt dabei im Bereich von 163,00 USD. Oberhalb dieses Etappenziels stünde eine Kaufwelle in Richtung 172,96 USD auf der Agenda.

Sollte die Aktie dagegen in den kommenden Wochen deutlich unter 150,00 USD fallen, wäre dies ein Zeichen für eine ausgeprägte Korrekturbewegung an die etwas flachere Aufwärtstrendlinie, die auf Höhe von 142,00 USD verläuft. An dieser Stelle könnte eine weitere große Aufwärtsbewegung starten.

JPMorgan Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)