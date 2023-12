Der Dax dürfte am Mittwoch auf sein frisches Rekordhoch vom Vortag noch etwas aufsatteln. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.561 Punkte. Gestern erreichte der Dax während des Handels mit 16.549 Punkten ein neues Rekordhoch. Damit würde das Jahresplus auf rund 19 Prozent anwachsen. In der laufenden Jahresendrally seit dem Oktober-Tief hätte er dann gut 13 Prozent gewonnen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Mittwoch mit ähnlichem Zuwachs wie der Dax erwartet.

Der Markt rechnet fest mit sinkenden Zinsen ab dem nächsten Jahr. Sinken die Zinsen wieder, kommt das Unternehmen zugute. Denn ihre Finanzierungen sind dann nicht mehr so teuer.

Für Unterstützung sorgen die fortgesetzten Renditerückgänge im Zuge der Hoffnungen auf eine baldige Zinswende.

Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, zeigte sich beeindruckt davon, dass der Dax den neuen Rekord trotz zuletzt zwei negativen Handelstagen an der Wall Street erreichen konnte. Nun werde es spannend sein zu sehen, ob die Anleger den Rekord mehrheitlich als Befreiungsschlag sehen und weiter zukaufen oder als Gelegenheit für Gewinnmitnahmen betrachten.

Einzelwerte im Überblick

In den Indizes hinter dem Dax sind die Zuwächse seit dem Jahresstart weniger hoch. So hängt der MDax der mittelgroßen Werte mit 5,5 Prozent Jahresplus zurück. Das Rekordhoch stammt aus dem Jahr 2021 und auch das Jahreshoch vom Februar ist über 3300 Punkte entfernt. Der Kleinwerteindex SDax hat fast elf Prozent Jahresgewinn vorzuweisen, liegt aber ebenfalls klar unter den Höchstständen.

Der Freude über das Dax-Rekordhoch stehen am Mittwoch allerdings negative Nachrichten von Konzernen aus der Gesundheitsbranche entgegen. So erlitt Merck mit seinem Mittel Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose erneut einen Rückschlag. Zwei Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments hätten nicht die gewünschten Ergebnisse erbracht, hieß es. Auf Tradegate rutschten die Papiere um elf Prozent ab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Die Bank HSBC stufte die Merck-Aktien auf Hold ab und strich die Umsatzschätzungen für Evobrutinib aus dem Bewertungsmodell.

Der Medizin- und Gesundheitskonzern Fresenius darf wegen staatlicher Energiehilfen für das laufende Jahr keine Dividende an seine Anteilseigner ausschütten. Dies habe man befürchtet und da es nun Tatsache sei, könnte es für Erleichterung sorgen, sagte ein Händler. Auf Tradegate war davon aber noch nichts zu sehen, Fresenius sanken dort um 3,4 Prozent zum Xetra-Schluss.

Bessere Nachrichten kamen von Evotec: Ein Partner des Biotech-Unternehmens erhielt in China die Zulassung für ein Medikament gegen Schlafstörungen. Der Hamburger Wirkstoffforscher hat nun laut einer Mitteilung Anspruch auf zweistellige Lizenzgebühren vom Nettoumsatz, den Zhejiang Jingxin Pharmaceutical mit Dimdazenil (EVT201) erzielt. Evotec gewannen vorbörslich auf Tradegate fast vier Prozent.

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will den Rüstungsspezialisten ESG aus München übernehmen. Für den Deal will der Vorstand bis zu 730 Millionen Euro in die Hand nehmen. Neben einer möglichen Kapitalerhöhung bringt der Vorstand auch die Aufnahme neuer Schulden ins Spiel. Die Titel gaben auf Tradegate um mehr als zwei Prozent zum Xetra-Schluss nach.

Gemischte Ergebnisse an der Wall Street

Am US-Aktienmarkt war am Dienstag abwarten angesagt vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht für November, der am Freitag auf der Agenda steht. Die Ende Oktober begonnene Rally ist ins Stocken geraten. Im positiven internationalen Kontext deuten die Futures am Mittwoch an den US-Börsen auf moderate Kursgewinne hin.

Gewinne in Asien

Nach ihrem schwachen Dezember-Auftakt haben sich die Asien-Börsen am Mittwoch erholt. China verstärkte seine Unterstützung für den Yuan und verbesserte so die Marktstimmung, nachdem sich am Vortag die Ratingagentur Moody?s negativ zu Chinas Kreditwürdigkeit geäußert hatte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 33.445 +2,04 Prozent Hang Seng 16.437 +0,67 Prozent CSI 300 3.399 +0,16 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Futures 134,32 -0,11 Prozent 10-jähriges Bundesanleihen 2,2535 +0,69 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,194 +0,65 Prozent

Devisen: Euro notiert knapp unter 1,08 US-Dollar

Zur Wochenmitte stehen in Europa Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und Umsatzzahlen der Einzelhändler aus der Eurozone auf dem Programm. In den USA veröffentlicht der Dienstleister ADP seine monatlichen Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung. Die Daten werden an den Finanzmärkten stets beachtet, obwohl ihre Prognosekraft für den am Freitag anstehenden Jobmarktbericht der US-Regierung als eingeschränkt gilt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0799 +0,03 Prozent USD / JPY 147,18 -0,01 Prozent EUR / JPY 158,94 +0,02 Prozent

Ölpreise geben leicht nach

Die Erdölpreise bewegen sich aktuell in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit Juli. Für Preisdruck sorgt seit einigen Tagen die Skepsis, die den jüngsten Förderentscheidungen des Rohölverbunds Opec+ entgegengebracht wird. In der vergangenen Woche hatten die rund zwanzig Ölstaaten ihre Produktion zwar um knapp eine Million Barrel je Tag zusätzlich gekürzt. Weil die Kürzungen aber als freiwillig bezeichnet wurden, wird am Markt an ihrer Umsetzung gezweifelt.

Hinzu kommt die Erwartung, dass das Ölangebot von Nicht-Opec-Staaten wie den USA steigt. Dazu passt, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstagabend steigende US-Lagerbestände meldete. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Zahlen, die an den Märkten stark beachtet werden.

Sorte Preis Veränderung Brent 77,21 USD +0,01 USD WTI 72,25 USD -0,07 USD

Termine Unternehmen

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk)

09:30 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «BankenTech 2023», Frankfurt/M.

12:30 USA: Exxon Mobil, 2023 Corporate Plan Update

CHE: Airline-Verband IATA mit neuen Zahlen zum Flugverkehr, Genf

USA: McDonald's, Investor Update 2023

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/23

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), Q3/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/23

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/23

14:30 USA: Handelsbilanz 10/23

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/23 (final)

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX