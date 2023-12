Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ausserordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding AG wählt neuen Verwaltungsrat und beschliesst Dekotierun



07.12.2023 / 18:00 CET/CEST



Medieninformation Luterbach, 7. Dezember 2023 – Heute fand in Solothurn die ausserordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding AG statt, die aufgrund des öffentlichen Kaufangebots der TE Connectivity Ltd. einberufen worden war. An der ausserordentlichen Generalversammlung waren 64.16% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So wählten sie, mit Wirkung auf und unter der Bedingung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots, folgende drei Personen neu in den Verwaltungsrat: Harold G. Barksdale (US-Bürger, geboren 1964), Vice President, Chief Corporate Counsel und Corporate Secretary von TE Connectivity;

Jörg Casparis (Schweizer, geboren 1976), Regional Senior Tax Director bei TE Connectivity;

Christian Schmidt (Schweizer, geboren 1977), Senior Manager Controller bei TE Connectivity. Harold G. Barksdale wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Jörg Casparis und Christian Schmidt wurden zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses gewählt. Den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats Markus Heusser, Philipp Buhofer, Gerhard Pegam und Andrea Tranel, die mit Wirkung auf und unter der Bedingung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots ihren Rücktritt eingereicht haben, sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung wurde durch die ausserordentliche Generalversammlung Entlastung erteilt für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis und mit Abschluss der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung. Zudem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Dekotierung der Aktien der Schaffner Holding AG von der SIX Swiss Exchange zu unter der Bedingung des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots. Die Dekotierung bedarf der Zustimmung von SIX Exchange Regulation. Der entsprechende Zeitplan wird zu gegebener Zeit kommuniziert Finanzkalender

14. Dezember 2023 Vollzug des öffentlichen Kaufangebots der TE Connectivity Ltd. Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com

Ende der Medienmitteilungen