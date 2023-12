Johnson Controls hält die Dividende stabil

Der Mischkonzern Johnson Controls International plc (ISIN: IE00BY7QL619, NYSE: JCI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,37 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Dividende wird am 12. Januar 2024 ausgeschüttet (Record date: 18. Dezember 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 1,48 US-Dollar zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 55,06 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,69 Prozent (Stand: 6. Dezember 2023). Johnson Controls zahlt bereits seit dem Jahr 1887 ohne Unterbrechung eine Dividende an seine Investoren. Im Juni 2023 erfolgte eine Steigerung um knapp 3 Prozent.

1885 gründete Warren Johnson den Konzern in den USA. Im Jahr 2016 übernahm Johnson Controls Tyco International und verlegte den Firmensitz nach Cork, Irland. Johnson Controls ist ein Anbieter von Dienstleistungen für die Gebäudetechnik, wie Sicherheitslösungen, Brandbekämpfung oder Gebäudeautomation und Gebäuderegelung.

Der Konzern verfügt über 500 Niederlassungen in mehr als 150 Ländern und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 7,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,61 Mrd. US-Dollar), wie am 2. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,05 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 379 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen für das vierte Quartal 2023 werden am 12. Dezember 2023 veröffentlicht.

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,97 Prozent im Minus (Stand: 6. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 37,02 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de