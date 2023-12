Kreise: Raumfahrtunternehmen SpaceX will frisches Geld einsammeln

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Raumfahrtfirma SpaceX des Milliardärs Elon Musk will nach Informationen von Insidern frisches Geld einsammeln. Das Unternehmen führe Gespräche über den Verkauf weiterer Anteile, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Die Bewertung der privat gehaltenen Firma würde so auf nahezu 175 Milliarden US-Dollar (gut 162 Mrd Euro) steigen. Das derzeit wertvollste US-Start-Up prüfe ein Angebot im Volumen von 500 bis 750 Millionen Dollar, wobei eine Aktie den Investoren für rund 95 Dollar angeboten werden könnte. Preis und Volumen könnten sich dabei noch ändern.

SpaceX hatte nach einer Finanzierungsrunde im Sommer seinen Wert auf zuletzt rund 150 Milliarden Dollar gesteigert. Die Raumfahrtfirma würde mit der neuen Finanzierungsrunde in die Top 75 in den USA aufsteigen und eine ähnliche Bewertung erreichen wie etwa der Telekomkonzern T-Mobile US oder der Sportartikelhersteller Nike.

SpaceX wurde von Musk gegründet. Der Milliardär leitet das Raumfahrtunternehmen - ebenso wie den Elektroautobauer Tesla . Ihm gehört zudem der Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Musk hält auch Anteile an SpaceX.