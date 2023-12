DAX in Wartestellung

Der Deutsche Aktien Index DAX bewegte sich am Donnerstag kaum vom Fleck, konnte aber sein hohes Niveau um 16.630 Punkten festigen. Nichtsdestotrotz sollte nach der steilen Rallye der letzten Tage eine gesunde Konsolidierung nicht ausgeschlossen werden, nach aber scheint der Markt für einen solchen Schritt nicht bereit zu sein.

Erst unter dem Niveau der Sommerhochs von 16.528. Punkten würden sich Anzeichen auf einen Rückläufer auf 16.290 Punkte verdichten, mit einem kurzen Zwischenstopp kann dagegen um den EMA 50 bei aktuell 16.372 Punkten gerechnet werden.

Oberhalb der aktuellen Rekordstände von 16.727 Punkten könnte eine überschießende Welle bis an 16.822 Punkte heranreichen. Alles entscheidende Impulse dürften hierfür allerdings erst nach Vorlage des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag auftreten.

Im Vorfeld dieser Daten sollte sich der Blick der Investoren in den frühen Morgenstunden auf Deutschlands endgültige Verbraucherpreise per November richten, um 14:30 Uhr wird schließlich der offizielle Arbeitsmarktbericht ex Agrar per November vorgestellt. Zeitgleich folgen noch Daten zur Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen aus November. Um 16:00 Uhr wird das Konsumklima der Uni Michigan per Dezember (vorläufig) vorgelegt.