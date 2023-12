DAX® - Mutmachende Statistik und ein worst case-Level

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Dem DAX® könnte aber noch ein ganz anderer Aspekt in den kommenden Monaten unter die Arme greifen. Im November legten die deutschen Standardwerte eine absolute Bilderbuchperformance auf das Börsenparkett. Binnen fünf Wochen konnte das Aktienbarometer um mehr als 10 % zulegen. In der DAX®-Historie seit 1988 gab es einen solchen (Börsen-)Lauf insgesamt 105 Mal. Auf Sicht der nächsten 12 Monate konnten die deutschen „blue chips“ dabei in 69 % aller Fälle weitere Kursgewinne verbuchen – und zwar in einer Größenordnung von im Durchschnitt gut 10 %. Aber nicht nur auf der Oberseite liefert der Monatschart eine wichtige Orientierungshilfe, sondern auch unter Risikogesichtspunkten. Schließlich markieren die Tiefs vom Oktober und März bei 14.630/14.458 Punkte, die gleichzeitig als untere Begrenzung der angeführten Tradingrange fungieren, eine markante Haltezone. Darunter sind vor allem die Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten zu nennen. Den absoluten „worst case“-Auffangbereich definiert aber die Kombination aus der 200-Monats-Linie (akt. bei 10.149 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 9.924 Punkten). Für Zertifikateanleger können Discounter mit Cap auf diesem Level eine interessante Opportunität als „Tagesgeldersatz“ oder als „Inflationsausgleich“ darstellen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

