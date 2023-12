Vorsicht in dieser Woche | Rallye in der Folgewoche?

Wir starten uneinheitlich in eine ausgesprochen spannende Handelswoche. Am Dienstag vor dem Opening werden die November-Verbraucherpreise gemeldet, und am Mittwoch tagt die Federal Reserve. Marktteilnehmer gegen davon aus, dass Powell versuchen wird die Hoffnungen auf baldige und aggressive Zinssenkungen abzukühlen. Die Verbraucherpreise sollten allerdings erneut zeigen, dass die Inflation an Schwung verliert. Im Vergleich zum Vormonat dürfte die Gesamtrate negativ ausfallen, mit einem Rückgang von 0,1%. Macy’s startet freundlich in den Tag, und soll von Arkhouse Management und Brigade Capital Management ein Übernahmeangebot von $5,8 Mrd. erhalten haben. Die Bewertung liegt darauf basierend bei rund $21. Occidental Petroleum erwirbt für $12 Mrd. in Cash in Aktien CrownRock, einem Energiekonzern, der sich auf das Permische Becken fokussiert.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:25 - Überblick | US Arbeitsmarktdaten

02:02 - US Financial Conditions Index

03:20 - Verbraucherpreise | Energiepreise

04:23 - Verbraucherpreise in Norwegen & China

05:08 - Vorsicht in dieser Woche

05:50 - Ausblick heute | Wochenausblick (u.a. FED Sitzung, Intel)

07:08 - Neue Kandidaten für den Nasdaq

07:33 - Macy’s | RH | Chanel | Farfetch

08:39 - Occidental Petroleum | Paramount

09:26 - CIGNA | Anglo American | Southwest Air

10:28 - Huawei | Nvidia | Google

11:30 - Sam Altmans Rücktritt

12:17 - Interview mit Telekom CEO



