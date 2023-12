Es fehlte nur ein Punkt: Dax verfehlt neues Rekordhoch nur knapp

Der Dax ist am Mittwochvormittag nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch geblieben. Kurz nach 10 Uhr erreichte der Dax einen Punktestand von 16.836 Punkten und verfehlte das bisherige Rekordhoch um nur einen Punkt. Gegen Mittag liegt der Leitindex noch 0,06 Prozent im Plus ei auf 16.800 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut.

Anleger warten auf Fed

Im Blick steht am Mittwoch die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Marktbeobachter achten besonders darauf, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist derzeit die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktteilnehmer im kommenden Jahr Zinssenkungen. Für den morgigen Donnerstag wird mit Blick auf die nächste Zinssitzung aber noch nicht mit einer Änderung der Leitzinsen gerechnet.

Redaktion onvista/dpa-AFX