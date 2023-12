EQS-News: ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur



ams OSRAM schließt umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich ab und erreicht eine gesunde Kapitalstruktur Erzieltes Gesamtfinanzierungsvolumen von ca. EUR 2,25 Milliarden

Abschluss der Bezugsrechtsemission mit einem Bruttoerlös von ca. EUR 808 Millionen

Platzierung von neuen, vorrangigen unbesicherten Anleihen i.H.v. ca. EUR 1 Milliarde

Infrastruktur-Asset-Transaktionen i.H.v. ca. EUR 450 Millionen

Vorzeitige Rückzahlung der bisher ausstehenden, vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit in 2025

Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. Dezember 2023) -- ams OSRAM (SIX: AMS) gibt den erfolgreichen Abschluss des am 27. September 2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan bekannt. „Mit dem abgeschlossenen umfassenden Finanzierungsplan stellen wir unsere Bilanz auf eine stabile Grundlage mit reduzierter Nettoverschuldung und einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil. Wir können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren. Schritt für Schritt bringen wir das Unternehmen auf den Weg zu einem Investment-Grade-Profil. Im Namen des gesamten Management-Teams möchte ich mich bei allen Stakeholdern für das Vertrauen bedanken, das ams OSRAM entgegengebracht wird“, sagt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. ams OSRAM gibt zudem bekannt, dass die ordentliche Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission, die einen Bruttoemissionserlös von rund CHF 781 Millionen (rund EUR 808 Millionen) einbringt, erfolgreich vollzogen wurde. Der Vollzug der Bezugsrechtsemission löste auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen im Gegenwert von EUR 1 Milliarde aus, wie am 16. November 2023 kommuniziert. Mit dem Abschluss der Bezugsrechtsemission, der Freigabe der Erlöse aus dem Angebot von vorrangigen unbesicherten Anleihen und den am 30. Oktober 2023 angekündigten Infrastruktur-Asset-Transaktionen in Höhe von EUR 450 Millionen hat ams OSRAM EUR 2,25 Milliarden erzielt und damit den am 27. September 2023 angekündigten umfassenden Finanzierungsplan erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund des aufgestockten Angebots von vorrangigen unbesicherten Anleihen und den aufgestockten Transaktionen auf Asset-Ebene werden die bisher geplanten zusätzlichen Finanzierungen im Gegenwert von EUR 350 Millionen, wie am 27. September 2023 angekündigt, die ursprünglich für 2024 erwartet wurden, nicht mehr erforderlich sein. Mit dem erfolgreichen Abschluss des umfassenden Finanzierungsplans weist ams OSRAM ein Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1 zu 1 auf Basis der Zahlen für Q3 / 2023 aus. Das Unternehmen ist bestrebt, bis 2026 ein Investment-Grade-Profil zu erreichen, indem es sein "Reestablish-the-Base"-Programm sowie seine Wachstumsstrategie umsetzt, die von starken Design-Wins gestützt wird. ams OSRAM verwendete Teile der Erlöse aus dem umfassenden Finanzierungsplan, um die ausstehenden USD 450 Millionen 7% Anleihen mit Fälligkeit 2025 und die EUR 850 Millionen 6% Anleihen mit Fälligkeit 2025 vollständig zu tilgen. 