EQS-News: PWO-Gruppe treibt Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Einkauf von „Grünstahl“ ab 2026 voran

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

PWO-Gruppe treibt Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Einkauf von „Grünstahl“ ab 2026 voran



13.12.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PWO-Gruppe treibt Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Einkauf von „Grünstahl“ ab 2026 voran Carlo Lazzarini (CEO): „Wir haben bereits umfangreiche Reduzierungen von Treibhausgasemissionen in unserer Produktion und beim Bezug von Energie umgesetzt. Jetzt beschleunigen wir auch die Dekarbonisierung unserer Wertschöpfungskette. Damit unterstreichen wir erneut unsere ehrgeizigen Klimaschutzambitionen.“ Oberkirch, 13. Dezember 2023 – Die PWO-Gruppe setzt ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter mit hohem Tempo um. Für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) beim Einkauf von Stahl, dem für unser Geschäft bedeutendsten Rohmaterial, haben wir mit der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH – einem Tochterunternehmen der Salzgitter AG - eine Partnering-Vereinbarung unterzeichnet, um ab 2026 „Grünstahl“ aus Salzgitter zu beziehen. Damit werden wir unseren Kunden künftig eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlich erzeugtem Stahl anbieten können. Mit dem Transformationsprogramm „SALCOS® – Salzgitter Low CO 2 Steelmaking“ wird der Salzgitter-Konzern seine Stahlherstellung schrittweise auf wasserstoffbasierte Verfahren umstellen. Ziel ist eine nahezu CO 2 -freie Produktion ab 2033. Dabei soll die klassische Hochofenroute durch eine Produktionsroute mittels Direktreduktion und Elektrolichtbogenöfen ersetzt werden. Jochen Lischer, CFO, unterstreicht: „Unsere Vereinbarung stellt einen Meilenstein für die Dekarbonisierung unserer Wertschöpfungskette dar. Bis 2030 wollen wir unsere absoluten THG-Emissionen im Scope 3 gegenüber dem Basisjahr 2019 um 28,0 Prozent reduzieren. Der Bezug von ,Grünstahl`der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH mit einem um bis zu 95 Prozent geringeren CO 2 -Fußabdruck in der Produktion wird hierzu positiv beitragen.“ Michael van der Vlist, Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit der PWO-Gruppe so zukunftsorientiert auszuweiten. Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft kann nur in einem Netzwerk starker Partner gelingen, die dafür sorgen, dass der Markt für CO 2 -reduzierte Stahlprodukte stetig wächst.“



PWO AG & SMS

Vorstand & Geschäftsführung Kontakt PWO:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications



T. +49 179 / 6904 237

E-Mail: charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 1.200 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst. Kontakt SMS:

Andreas Marks

Marketing & Business Development T. +49 721 9557 810

M. +49 160 9463 0986

E-Mail: andreas.marks@salzgitter-ssc.de

13.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com