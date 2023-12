Lalique Group SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Müller Handels AG Schweiz erhöht Beteiligung an Lalique Group auf 25% – Silvio Denz behält Mehrheit



13.12.2023 / 06:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG – Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medienmitteilung (PDF)

Media release (PDF)

Communiqué de presse (PDF) Zürich, 13. Dezember 2023 – Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) wurde informiert, dass die Müller Handels AG Schweiz weitere rund 1.3 Millionen Lalique Group Aktien erwirbt und damit ihren Anteil am Unternehmen auf 25.0% erhöht. Verwaltungsratspräsident Silvio Denz bleibt Mehrheitsaktionär. Die Müller Handels AG Schweiz erwartet den Vollzug der Aktientransaktionen in den nächsten Tagen. Der Anteil von Silvio Denz an Lalique Group wird sich in diesem Zusammenhang auf 50.1% reduzieren, womit er weiterhin Mehrheitsaktionär bleibt. Silvio Denz: «Das durch die Beteiligungserhöhung zum Ausdruck gebrachte Vertrauen von Erwin Müller ehrt uns und ist uns Verpflichtung. Wir würden uns auch über eine Vertretung der Müller Handels AG Schweiz in unserem Verwaltungsrat freuen. Lalique Group und die Müller Drogeriemärkte haben ihre seit Jahren bestehende Zusammenarbeit im Vertrieb von Parfüms und Sonnenschutzprodukten in den vergangenen Monaten intensiviert, und wir prüfen weitere Kooperationsmöglichkeiten.» Die Müller Handels AG Schweiz mit Sitz in Oberentfelden, die im Juli 2023 von Silvio Denz eine Beteiligung von 8.3% an Lalique Group erworben hatte, ist der Schweizer Arm der von Erwin Müller im Jahr 1953 bei Ulm gegründeten Drogeriemarktkette. Sie umfasst heute über 900 Filialen mit ca. 35'000 Mitarbeitenden in den DACH-Märkten, Osteuropa und Spanien.

Medienkontakt

Lalique Group SA

Elle Steinbrecher

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: elle.steinbrecher@lalique-group.com Lalique Group

Die Lalique Group ist ein Nischenunternehmen, das auf die Kreation, Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Luxusgütern spezialisiert ist. Die Geschäftsbereiche umfassen Parfüm, Kosmetik, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie und Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 790 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris durch den Glasmachermeister und Schmuckdesigner René Lalique gegründet. Die Aktien der Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung