Gefährliche Stimmung bei privaten Investoren & Hoffnungsschimmer am Chipmarkt - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley nehmen wir heute die Stimmung der professionellen und privaten Investoren in den USA unter die Lupe. Rechnen die Profis schon im Januar mit sinkenden Leitzinsen und wie ist die Gemütslage der US-Privatanleger, wie agieren sie? Und was verraten uns die Preise für Speicherchips? Deutet sich hier eine Erholung an? Was heißt das für Micron und lassen sich daraus Rückschlüsse auf die PC-Industrie schließen? Hat das den Kurs der Apple-Aktie auf ein neues Allzeithoch getrieben? Zudem gibt es einen Überblick über die für dieses Wochenende anstehenden Änderungen im Nasdaq 100 sowie Infos zu Tesla, Broadcom, Snap, Pinterest, Roblox und Booking Holdings.

