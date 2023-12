Toll Brothers gibt stabile Dividende bekannt

Der amerikanische Baukonzern Toll Brothers Inc. (ISIN: US8894781033, NYSE: TOL) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 21 US-Cents je Aktie an. Der Konzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet damit unverändert 0,84 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 96,46 US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,87 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 26. Januar 2024 (Record day: 12. Januar 2024). Im April 2017 startete der Konzern mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende. Im März 2023 wurde die Dividende von 20 auf 21 US-Cents vierteljährlich erhöht. Toll Brothers gab am Mittwoch auch ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Mio. Aktien bekannt. Damit wird das alte Programm ersetzt.

Toll Brothers ist 1967 gegründet worden und ging im Jahr 1986 an die Börse. Der Baukonzern erstellt Eigenheime im Luxussegment und ist in 24 US-Bundesstaaten aktiv. Im vierten Quartal (31. Oktober) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 3,02 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,71 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Dezember 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 445,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 640,54 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 93,23 Prozent im Plus (Stand: 13. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de