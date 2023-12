EQS-News: SEMODU AG - Beteiligungsgesellschaft WANDWALL PLC (Dublin) veröffentlicht Internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)

EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Patent/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SEMODU AG - Beteiligungsgesellschaft WANDWALL PLC (Dublin) veröffentlicht Internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)



15.12.2023 / 17:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WANDWALL PLC, eine Beteiligung der SEMODU AG, hat heute mitgeteilt, dass bereits am 30. November die Anmeldung für ein umfassendes Weltpatent für eine Vielzahl von Staaten veröffentlicht wurde.



Der Patentantrag wurde über die World Intellectual Property Organization (WIPO) veröffentlicht. Bei der Erarbeitung der Patenttechnologien haben in den vergangenen Jahren, neben Teammitgliedern der WANDWALL PLC und der SEMODU AG, insbesondere auch Experten und Wissenschaftler der PATEV Associates GmbH & Co. KG mitgewirkt. Insgesamt wurden bis heute deutlich mehr als drei Millionen Euro durch die WANDWALL PLC in die Entwicklung der gänzlich neuen Technologien investiert. Die juristische Begleitung erfolgt durch MFG Patentanwälte Meyer Wildhagen Meggle Freund Gerhard PartG mbB.



Die WANDWALL PLC entwickelt teilweise KI basierende Systeme für das Wohnen der Zukunft. Mit den Anwendungen soll es künftig möglich sein, bei Gebäuden, denen eine modulare Bauweise zugrunde liegt, IOT-Bauteile und Smart-Home-Technologien in einem einheitlichen Gebäudebetriebssystem zu vereinen. Der Kern der Entwicklung ist allerdings revolutionär und wegweisend:



Im Mittelpunkt steht der Nutzer des jeweiligen Raumes, der mithilfe von neu gedachtem Hardwareequipment und ergänzt um benutzerfreundliche Softwaresysteme, ein gänzlich neues Raumgefühl erzeugen kann. Flankiert wird die Technologie durch KI Elemente, die es dem Nutzer unter anderem ermöglichen, Räume für unterschiedliche Zwecke zu nutzen oder aber sein Nutzerprofil über Raum und Gebäudegrenzen mithilfe von Smart Contracts weltweit zu transportieren.



Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich das Marktpotential für dieses Produkt bis zum Jahr 2030 auf mehrere Milliarden USD.



Im nächsten Entwicklungsschritt, bei dem es um die Integration von Hardwarekomponenten in die industriell gefertigten Gebäudemodule geht, wird ab sofort ein Weltmarktführer aus dem Bereich Elektronik eingebunden.



Die SEMODU AG ist mit 48 Prozent an der WANDWALL PLC beteiligt.

15.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com