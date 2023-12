WDH/WOCHENAUSBLICK: Luft für Jahresendrally dünner - 'Window Dressing' im Blick

(Redigierfehler im vierten Absatz behoben: überflüssiges Wort gestrichen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Haken hinter der Notenbankwoche und einer Rekordrally auf beiden Seiten des Atlantiks könnte es in den kommenden Tagen an den Börsen ruhiger werden. Einflüsse wie das "Window Dressing" werden in der Schlussphase des Jahres wohl wieder zum Thema, bevor dann die Festtage kommen. Der kurzzeitige Sprung über die 17 000-Punkte-Marke ist für den Dax allerdings eine Bürde - nicht nur für die Schlussphase dieses Jahres, sondern auch für 2024.

"Mit 2023 geht trotz aller Krisen ein zumindest an den Kapitalmärkten erfolgreiches Jahr zu Ende", hieß es am Freitag in einem Wochenausblick der Landesbank Helaba.

Fraglich ist, ob der Dax in den letzten Tagen des Jahres seine Rally noch fortsetzen und auf das Jahresplus von mehr als 20 Prozent noch etwas draufsatteln kann. Schließlich hat der Leitindex den Löwenanteil davon erst seit Ende Oktober eingefahren.

"Langsam schmilzt das Eis", hieß es von den Charttechnik-Experten von Index-Radar. Sie erinnerten daran, dass es bereits im vergangenen Jahr eine späte Weihnachtskorrektur gab. Bis zu 14 675 Punkte hatte der Dax im Vorjahr Mitte Dezember erreicht, war dann aber in den Tagen danach noch bis auf 13 791 Punkte abgerutscht - ein Minus von sechs Prozent.

Vorboten könnte es am Donnerstag schon gegeben haben. Da hatte die Europäische Zentralbank hohe Erwartungen in puncto Signale für schon baldige Zinssenkungen nicht erfüllt. Die Index-Radar-Experten sprachen von weniger "geldpolitischen Geschenken" als durch die US-Notenbank Fed am Tag davor. Nach dem Erreichen der 17 000 Punkte hatte der Dax am Donnerstag 1,5 Prozent unter dem Tageshoch geschlossen. Anleger korrigierten ihre allzu optimistischen Erwartungen an Zinssenkungen durch die EZB.

"Mit dem Sprung über die 17 000 hat der Dax nicht nur ein Rekordhoch erreicht, sondern auch die Hürde genommen, die die meisten Anleger auf dem Parkett vor wenigen Wochen noch für unüberwindbar hielten", sagte am Freitag der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Kurzzeitige Gewinnmitnahmen seien da kein Wunder. Er hält es für möglich, dass sich dies dämpfend auf das Handelsgeschehen in der Vorweihnachtswoche auswirken wird.

Das eingangs erwähnte "Window Dressing" könnte in der Schlussphase des Jahres Einzelwerte beeinflussen, die in diesem Jahr besonders gut oder schlecht gelaufen sind. Dabei werden Aktien mit einer seit Jahresanfang überdurchschnittlichen Wertentwicklung zugekauft, um mit diesen Favoriten des Jahres im Jahresschlussbericht des Fonds zu brillieren. Die größten Verlierer werden hingegen verkauft, um diese Positionen nicht im Jahresbericht ausweisen zu müssen.

Im Dax dürften die größten drei Verlierer festzementiert sein, sofern es keine Überraschungen mehr gibt: Zalando , Bayer und Siemens Energy liegen im Leitindex derzeit ganz hinten, mit Einbußen jenseits der 30-Prozent-Marke.

Um die Rolle des größten Jahresgewinners streiten sich derzeit vor allem Heidelberg Materials , Rheinmetall , Adidas und vielleicht noch SAP . Die Überflieger in der Dax-Indexfamilie sind aber die Aktien von Redcare Pharmacy , die sich 2023 in etwa verdreifacht haben wegen der Hoffnung auf das deutsche E-Rezept.

Die Agenda bleibt in den kommenden zwar gut gefüllt, aber ohne ganz große Highlights. Die Sitzungen der meisten großen Notenbanken sind absolviert. Doch die Bank of Japan könnte am Mittwoch als Nachzügler im Rampenlicht stehen, gab es doch zuletzt Spekulationen über eine Abkehr von ihrem Negativzins. Die Helaba-Experten glauben aber, dass sich die Japaner bedeutende Entscheidungen für 2024 aufheben.

Konjunkturseitig werden die Augen hierzulande am Montag auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet sein. Experten glauben, dass sich die positive Tendenz des deutschen Stimmungsbarometers fortsetzt. Am Dienstag dürfte in der Eurozone die finale Revision der Verbraucherpreise einen Blick wert sein. Außerdem folgen im Wochenverlauf noch einige US-Daten, bevor das lange Feiertagswochenende eingeläutet wird. In Großbritannien zum Beispiel wird am Freitag nur verkürzt gehandelt.

Unternehmensseitig könnte es vereinzelt noch einmal spannend werden. Am Montag werden Jahreszahlen des Elektronikhändlers Ceconomy und des SDax-Neulings Thyssenkrupp Nucera erwartet. Am Mittwoch warten endgültige Jahreszahlen von Aurubis und der Hornbach Holding auf die Anleger.

Überdies könnte am Mittwoch die DHL Group beeinflusst werden von den Geschäftszahlen des US-Konkurrenten Fedex , die am Vorabend nach US-Börsenschluss kommen. Ähnliches gilt am Freitag für Adidas und Puma wegen der Nike-Ergebnisse vom späten Donnerstag./tih/ag/mis