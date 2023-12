Bitcoin taut auf – Das Ende des Krypto-Winters? | Boerse Stuttgart | Krypto-Update

Direkt zum Video auf YouTube

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🖥️ Traden wie ein Profi mit der BSDEX: https://bit.ly/3JNe7TJ

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



► Darum geht's im Video:

Im heutigen Video werfen wir gemeinsam mit Markus Miller einen Blick auf verschiedene wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen. Die US-Inflation ist auf 3,1% gesunken, den niedrigsten Stand seit März 2021, während die Kerninflation bei 4% verharrt. Die Weltwirtschaft wächst moderat und die Erweiterung der BRICS-Gruppe deutet auf eine neue geopolitische Ordnung hin. Bitcoin hat eine Kurskorrektur erfahren, Binance bleibt ein Kryptorisiko, aber regulatorische Maßnahmen könnten langfristig positive Auswirkungen haben. Wir beleuchten auch die Rolle von Kryptowährungen, einschließlich JPM Coin, und die Popularität von Altcoins in Europa. Abschließend diskutieren wir steuerliche Entwicklungen für Krypto-Investoren in Deutschland. Und als besonderes Highlight werfen wir einen Blick auf die 15 Krypto-Prognosen, die VanEck für das kommende Jahr veröffentlicht hat.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:46 ► Marktbericht Makro-Ökonomie

16:06 ► Geopolitik: Die Weltordnung befindet sich im Umbruch!

30:10 ► Krypto-Ökonomie

59:02 ► USD-Stablecoins

01:07:40 ► Es gibt keinen besseren Portfolio-Optimierer als Bitcoin

01:08:30 ► Kryptowährungen weltweit auf dem Vormarsch

01:24:40 ► Die 6 beliebtesten Bitcoin-Alternativen in Europa

01:31:02 ► Zukunftsmarkt Staking

01:35:00 ► DAC8

01:44:27 ► Regulatorik

01:55:44 ► Wichtige allgemeine Krypto-Steuertipps zum Jahresende

02:07:13 ► 15 Krypto-Prognosen von VanEck für 2024

02:34:42 ► Schlusswort



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/