LAM RESEARCH - Nach neuem Allzeithoch klarer Rallykandidat?

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 773,420 $ (Nasdaq)

Open End Turbo auf Lam Research - WKN: HS3P85 - ISIN: DE000HS3P855 - Kurs: 0,640 € (HSBC)

Die Aktie von Lam Research befindet sich seit mehreren Jahrzehnten in einer langfristigen Rally. Am 03. Januar 2022 markierte die Aktie des Chipwertes ein Allzeithoch bei 731,85 USD. Anschließend korrigierte die Aktie ausführlich und fiel auf ein Tief bei 299,59 USD zurück.

Diese Verluste machte die Aktie ab Oktober 2022 wieder wett, scheiterte im Juli am Allzeithoch. Auch am 27. November kam es noch nicht zu einem Ausbruch über das Rekordhoch. Erst am 11. Dezember kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs über diesem Hoch. In den letzten beiden Tagen setzte sich der Wert deutlich nach oben ab. Am Freitag markierte er das aktuelle Allzeithoch bei 779,68 USD.

In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 14. Dezember eine Position um 15.40 Uhr auf Lam Research mittels des Hebelzertifikats mit der Isin: DE000HS3P855 zu 0,37 EUR eröffnet. Dieser Trade lief sehr stark an. Nur knapp 2 ½ Stunden später konnte ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 50% das investierte Kapital wieder aus diesem Trade abziehen. Seitdem läuft eine reine Gewinnposition weiter. Und diese notiert aktuell bei 0,62/0,66 EUR. Das Musterdepot ist Teil von stock3 Trademate. Mit dem Code XMAS23 könnt Ihr das Paket einen Monat kostenlos testen.

Wie könnte es weitergehen?

Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nach einer fast zwei Jahre andauernden Korrekturbewegung ist das Chartbild der Aktie von Lam Research klar bullisch. Die Aktie könnte kurzfristig noch bis ca. 804,70 USD ansteigen. Ein mögliches weiteres Ziel läge sogar bei 991,01 USD. In einem idealen Umfeld könnte die Aktie mittel-langfristig sogar 1.388,29 USD ansteigen. Kurzfristig kann es nach dem Rund der letzten Tage aber jederzeit zu kleineren Rücksetzern kommen. Solange sich der Wert dabei über 731,85 USD behauptet, ist der Aufwärtstrend der letzten Wochen und Monate aber völlig intakt.

Ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 687,12 USD würde aber einen klaren Rückschlag für die Bullen bedeuten.

Fazit: Die Bullen haben in der Aktie von Lam Research auf mittelfristige Sicht das klar bessere Blatt. Ein direktes Hinterherspringen erscheint aber wenig ratsam.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)