EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG ABSCHLUSS DER REFINANZIERUNG IN HÖHE VON 186,6 MILLIONEN EURO

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Finanzierung

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ABSCHLUSS DER REFINANZIERUNG IN HÖHE VON 186,6 MILLIONEN EURO



19.12.2023 / 18:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUSTRIACARD HOLDINGS AG ABSCHLUSS DER REFINANZIERUNG IN HÖHE VON 186,6 MILLIONEN EURO 19. Dezember 2023: Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft") hat mit einem Konsortium von 10 europäischen Banken unter der Führung von Unicredit eine Finanzierungsvereinbarung über 186,6 Millionen Euro unterzeichnet, die eine revolvierende Kreditlinie, Darlehenstranchen und eine Garantiefazilität mit Laufzeiten von 3 bis 5 Jahren umfasst. Ein Teil der aufgenommenen Mittel wird zur Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten von verschiedenen Tochtergesellschaften verwendet, während der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung des Wachstums des Unternehmens eingesetzt wird. Durch diese Refinanzierung wird das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten verlängert und gleichzeitig die Struktur erheblich vereinfacht, wodurch das Unternehmen mehr Flexibilität für die Umsetzung der Unternehmensstrategie erhält. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG, mit Sitz in Wien und internationaler Präsenz, ist einer der führenden Anbieter von Secure Digital Technology Solutions in Europa. Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist einer der führenden B2B-Anbieter von Smart Cards, Personalisierungs- und Zahlungslösungen sowie sicheren Datenmanagement- und Digitalisierungslösungen in Österreich, Skandinavien, Zentral- und Osteuropa und Südosteuropa und hat darüber hinaus einen bedeutenden Marktanteil in vielen anderen europäischen Ländern und der Türkei. Die Gruppe expandiert schnell in geografische Gebiete außerhalb Europas, wie z.B. in die USA, wo sie ein neues Personalisierungszentrum eingerichtet hat, und in den Nahen Osten und Afrika, wo Vertriebsstandorte entwickelt wurden, die bereits ein bedeutendes Neugeschäft angezogen haben. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft zu einem bevorzugten Partner für Zahlungsprodukte und -lösungen für Challenger Banken/Neobanken entwickelt, einem weltweit wachsenden Marktsegment. Die Gesellschaft verfügt über eine sehr starke paneuropäische Präsenz, die vom Vereinigten Königreich bis nach Griechenland und in die Türkei reicht, mit sieben Produktionsstätten und sieben Personalisierungszentren in Europa sowie einem zusätzlichen Personalisierungszentrum in den USA, in denen derzeit rund 2.500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über Vertriebsstandorte in Norwegen, der Tschechischen Republik, Deutschland, Kroatien, Serbien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein Netzwerk von Partnern und Vertriebsagenturen auf der ganzen Welt. Diese Präsenz ermöglicht es der Gesellschaft, ihren Kunden ein hohes Serviceniveau zu bieten, was durch die sehr langjährigen Geschäftsbeziehungen bestätigt wird. Der internationale Kundenstamm der Gruppe profitiert von einem komplementären Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsangebot, das von Rechnungsdruck, Direktmailing und Dokumentenverarbeitung bis hin zu Zahlungs-, Transit- und ID-Karten reicht und zunehmend mit Online-, Mobil- und Digitalisierungslösungen kombiniert wird Kontaktperson: Dimitrios Tzelepis, Geschäftsführender Direktor, Kapitalmärkte, M&A und IR

Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börsen: Vienna Prime Market, Athens Main Market

19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com