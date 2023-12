EQS-News: Muehlhan AG zieht sich am 27. Dezember 2023 von der Börse zurück

EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Delisting

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG zieht sich am 27. Dezember 2023 von der Börse zurück Hamburg, den 19. Dezember 2023 – Die Muehlhan AG hat die Einbeziehung in das Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gekündigt. Letzter Handelstag wird der 27. Dezember 2023 sein. Nach dem Rückzug von der Börse werden die Aktien nur noch sehr eingeschränkt handelbar sein. Aktionäre, die ihre Aktien an der Muehlhan AG zukünftig veräußern möchten, können sich an die Gesellschaft wenden. Die Muehlhan AG wird, soweit rechtlich zulässig und mit angemessenem Aufwand möglich, Verkaufsangebote an Aktionäre weiterleiten, die ihr zuvor mitgeteilt haben, dass sie grundsätzlich bereit sind, Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Muehlhan AG dankt allen (ehemaligen) Aktionären und Stakeholdern für die Unterstützung in den letzten Jahren und wünscht für die Zukunft alles Gute! Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die MuehlhanAG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

