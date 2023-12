NVIDIA - Die Aktie kratzt schon wieder am Allzeithoch

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 500,770 $ (Nasdaq)

Nach den Quartalszahlen im August sprang die Nvidia-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 502,16 USD, etablierte sich aber auf diesem Niveau nicht und setzte zu einer Konsolidierung auf 392,30 USD an.

Dort drehte der Wert wieder nach oben und erreichte erneut im Umfeld von Quartalszahlen ein neues Rekordhoch bei 505,48 USD, etablierte sich aber wieder nicht über dem alten Rekordhoch. Es kam zu einem Rücksetzer bis knapp unter das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Ende Oktober bzw. an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Hoch aus dem August. Es kam also zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend.

Diesen Pullback habe ich in meinem Musterdepot Active Trading, das Teil von stock3 Trademate ist, am 04. Dezember genutzt, um eine Position in dem Hebelzertifikat mit der Isin: DE000PZ0ZDW6 zu 3,35 EUR aufzubauen. Am 13. Dezember habe ich nach einem Anstieg um 59,10% zwei Drittel der Position verkauft und somit das investierte Kapital (und einen Tick mehr) aus dem Trade abgezogen. Aktuell wird das Hebelzertifikat bei 6,89/6,96 EUR getaxt. Die Restposition notiert also 105,67% über dem Einstand. Ihr könnt stock3 Tradmate mit dem Code XMAX23 einen Monat kostenlos testen.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs also wieder an. Gestern drang er in die Widerstandszone zwischen 502,16 USD und 505,48 USD ein, schloss aber knapp darunter.

Nvidia: Größeres Kaufsignal möglich

Die Nvidia-Aktie steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 579,96 USD und später ca. 630 USD ansteigen. Voraussetzung dafür ist aber, dass ein stabiler Ausbruch über 505,48 USD gelingt. Das erwähnte Zertifikat würde am ersten Ziel bei ca. 14,13 USD notieren und am zweiten bei 18,71 USD. (Finanzierungskosten, die bis zum Erreichen der Ziele anfallen, und Wechselkursschwankungen in EUR/USD sind nicht berücksichtigt).

Sollte die Aktie allerdings unter 480,88 USD abfallen, dann könnte es noch einmal zu einem Rücksetzer gen 450,10 USD kommen. Und falls diese Marke fallen sollte, dann käme der Bereich um 401,00-392,30 USD wieder in Sichtweite.

Fazit: Die Nvidia-Aktie hat die Chance, wieder einmal ein größeres Kaufsignal auszubilden und damit die Rally der letzten Jahrzehnte fortzusetzen.

