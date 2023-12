Rückschlag für Curevac im Patentstreit mit Biontech

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Das Biotechunternehmen Curevac muss im Patentstreit mit seinem Rivalen Biontech einen Rückschlag einstecken.

Das Bundespatentgericht erklärte in einem Urteil am Dienstag in München ein von Curevac beanspruchtes Patent für nichtig. Das Patent zu Impfstoffen, das das Europäische Patentamt Curevac erteilt hatte, gelte nicht in Deutschland, sagte der Vorsitzende Richter Walter Schramm. Das Mainzer Unternehmen Biontech war mit seinem Covid-19-Impfstoff bekannt geworden, den das Unternehmen mit seinem Partner Pfizer milliardenfach verkauft hat. Der Tübinger Konkurrent CureVac wirft Biontech vor, damit mehrere Patente verletzt zu haben. Biontech wiederum lässt prüfen, ob die Schutzrechte Curevacs überhaupt gültig sind.