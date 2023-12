Warum steigt STELLANTIS, warum fällt VOLKSWAGEN ?!

Stellantis N.V. - WKN: A2QL01 - ISIN: NL00150001Q9 - Kurs: 21,360 € (XETRA)

Stellantis ist am 16. Januar 2021 aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der PSA-Gruppe hervorgegangen. Auffällig ist, dass der Aktienkurs der französischen Stellantis seit Oktober 2022 steigt, der der Volkswagen Vz. zeitgleich fällt. Der fundamentale Hintergrund dürfte unter anderem der sein, dass die Franzosen nicht so ein hohes Exposure am chinesischen Automarkt haben. Der chinesische Markt ist weltweit der größte und Volkswagen hat dort seine Poleposition an chinesische Wettbewerber abgeben müssen. Bislang sind die Chinesen im Bereich der E-Mobilität kompetitiver.

Direkte Gegenüberstellung der relativen Verläufe seit von Stellantis vs Volkswagen Vz.

Charttechnischer Status quo der Stellantis-Aktie:

Riesiges relativ angeordnetes inverses KS-Fraktal, das den Aktienkurs mittelfristig nach oben hebelt. Technisch viel stärker als Volkswagen! Seit 29. November bricht der Aktienkurs charttechnisch regelkonform über die Barriere dieses Patterns bei 19 EUR aus. Ich bin gespannt, ob das aufgeht: Bei der Aktie entsteht seit 3 Wochen ein größeres Kaufsignal mit Projektionszielen bei 24,60 und später sogar 32,90 EUR. Kurzfristig ist die Aktie überkauft und kann jederzeit zwischenkorrigieren.

Prognosepfeillegende: Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel

Anbei ein 3,5fach gehebelter Knock Out Call auf Stellantis: WKN VU852Y

Bei Interesse an einem Kauf, macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch ein paar Tage zu beobachten oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition.

Der entscheidende Faktor, ob ihr mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient, ist der der Positionsgrößenbestimmung und des Einhaltens der Stoplossniveaus. Die Positionen dürfen nicht zu groß sein! Arbeitet mit kleinen Positionen, die ihr später aufstocken könnt. Lesen und verstehen! Hinweis die Positionsgröße betreffend: Weniger ist mehr! Solche Scheine immer mit kleinem Einsatz handeln. Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

