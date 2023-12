EQS-News: Einstellung des Börsenhandels

EQS-News: SECANDA AG / Schlagwort(e): Delisting

Einstellung des Börsenhandels



20.12.2023 / 14:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SECANDA AG: Einstellung des Börsenhandels



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,



zum Jahresende 2023 wird der Handel der Aktien der SECANDA AG an den Börsen eingestellt.



Gleichzeitig enden auch Ad-hoc-Mitteilungen und Corporate News über diesen Kanal.



Wir informieren Sie auch in Zukunft auf unserer Internetseite



Herzliche Grüße



Gerson Riesle





Kontakt:

Gerson Riesle

SECANDA AG (vormals InterCard AG Informationssysteme)

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-0

investor.relations@secanda.com Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,zum Jahresende 2023 wird der Handel der Aktien der SECANDA AG an den Börsen eingestellt.Gleichzeitig enden auch Ad-hoc-Mitteilungen und Corporate News über diesen Kanal.Wir informieren Sie auch in Zukunft auf unserer Internetseite www.secanda.com/investoren und über unseren E-Mail-Verteiler.Herzliche GrüßeGerson RiesleKontakt:Gerson RiesleSECANDA AG (vormals InterCard AG Informationssysteme)Marienstraße 1078054 Villingen-SchwenningenTelefon: +49 (0)7720-9945-0

20.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com