EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
15.08.2025 / 16:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|SAP SE
|Straße, Hausnr.:
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|PLZ:
|69190
|Ort:
|Walldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900D6BF99LW9R2E68
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund der Schwellenberührung zweier Tochtergesellschaften
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniel Hopp
Geburtsdatum: 10.10.1980
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Dietmar Hopp Stiftung gGmbH
5. Datum der Schwellenberührung:
|15.08.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|5,06 %
|0,00 %
|5,06 %
|1228504232
|letzte Mitteilung
|5,04 %
|0,00 %
|5,04 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007164600
|165023
|61938244
|0,01 %
|5,04 %
|Summe
|62103267
|5,06 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|- Herr Daniel Hopp
|5,06 %
|%
|5,06 %
|- Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
|%
|%
|%
|- DAH Beteiligungs GmbH
|5,06 %
|%
|5,06 %
|-
|%
|%
|%
|- Herr Daniel Hopp
|5,06 %
|%
|5,06 %
|- Hopp Verwaltungs GmbH
|%
|%
|%
|- Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
|%
|%
|%
|- DAH Beteiligungs GmbH
|5,06 %
|%
|5,06 %
|-
|%
|%
|%
|- Herr Daniel Hopp
|5,06 %
|%
|5,06 %
|- Dietmar Hopp Zweite Familienstiftung
|%
|%
|%
|- DHFS II Holding GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
|- DH-LT-Investments GmbH
|5,06 %
|%
|5,06 %
|-
|%
|%
|%
|- Herr Daniel Hopp
|5,06 %
|%
|5,06 %
|- Actris Beteiligungsverwaltung GmbH
|%
|%
|%
|- Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
|- RMN Holding GmbH
|%
|%
|%
|- Actris GmbH
|5,06 %
|%
|5,06 %
|-
|%
|%
|%
|- Herr Daniel Hopp
|5,06 %
|%
|5,06 %
|- JoDa LT-Invest GmbH
|5,06 %
|%
|5,06 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Die Schwellenüberschreitung der Tochtergesellschaften erfolgt aufgrund des Beitritts der Actris GmbH und der JoDa LT-Invest GmbH zu einem bestehenden Stimmrechtspool.
Datum
|15.08.2025
15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2184636 15.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkgestern, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformgestern, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitungheute, 09:47 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Nemetschek SE: ACSÖ GmbH, Kaufgestern, 16:47 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf11. Aug. · EQS Group