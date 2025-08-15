Werbung ausblenden

EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

15.08.2025 / 16:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: SAP SE
Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16
PLZ: 69190
Ort: Walldorf
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund der Schwellenberührung zweier Tochtergesellschaften

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Daniel Hopp
Geburtsdatum: 10.10.1980

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Dietmar Hopp Stiftung gGmbH

5. Datum der Schwellenberührung:
15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 5,06 % 0,00 % 5,06 % 1228504232
letzte Mitteilung 5,04 % 0,00 % 5,04 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0007164600 165023 61938244 0,01 % 5,04 %
Summe 62103267 5,06 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
- Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 %
- Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % %
- DAH Beteiligungs GmbH 5,06 % % 5,06 %
- % % %
- Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 %
- Hopp Verwaltungs GmbH % % %
- Hopp Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG % % %
- DAH Beteiligungs GmbH 5,06 % % 5,06 %
- % % %
- Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 %
- Dietmar Hopp Zweite Familienstiftung % % %
- DHFS II Holding GmbH & Co. KG % % %
- DH-LT-Investments GmbH 5,06 % % 5,06 %
- % % %
- Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 %
- Actris Beteiligungsverwaltung GmbH % % %
- Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %
- RMN Holding GmbH % % %
- Actris GmbH 5,06 % % 5,06 %
- % % %
- Herr Daniel Hopp 5,06 % % 5,06 %
- JoDa LT-Invest GmbH 5,06 % % 5,06 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die Schwellenüberschreitung der Tochtergesellschaften erfolgt aufgrund des Beitritts der Actris GmbH und der JoDa LT-Invest GmbH zu einem bestehenden Stimmrechtspool. 

Datum
15.08.2025


Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com

