Home Depot: Ausgetrickst und davongelaufen

Die Kurskapriolen der letzten Monate und insbesondere aus 2021 wurden im letzten Jahr sukzessive abgebaut, Home Depot fiel hierbei in den Unterstützungsbereich aus Anfang 2021 um 265,00 US-Dollar zurück. Dort stellte sich anschließend eine zähe Seitwärtsbewegung mit einem dazugehörigen Deckel um 338,17 US-Dollar ein, der erst kürzlich durchbrochen werden konnte und damit den Konsolidierungsmodus der letzten Jahre beendete.

Hohe Rallyechance in 2024

Der erfolgreiche Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über das Widerstandsband zwischen 338,17 und 345,69 US-Dollar hat der Home Depot-Aktie in einem ersten Schritt weiteres Kurspotenzial an 368,21 und darüber die 375,52 US-Dollar freigesetzt. Entsprechend würde es sich hierauf lohnen, ein Long-Investment abzuschließen. Notierungen unterhalb von 332,20 US-Dollar sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden, dies könnte nämlich Hinweise auf einen Abschlag zurück in den mittleren Bereich der vorherigen Schiebephase um 307,97 US-Dollar liefern.